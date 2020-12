Herec Peterka má na liberecké radnici bustu, řekli si o ni sami občané

11:15

Krakonoš z Krkonošských pohádek, Kája Bartáček z filmu Zítra to roztočíme, drahoušku…! nebo vedoucí judistů z komedie Jáchyme, hoď ho do stroje! Nejen těmto postavám propůjčil svou tvář herec František Peterka. A právě do ní teď mohou pohlédnout návštěvníci liberecké radnice.