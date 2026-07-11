Liberec přijímá žádosti o výjimky z nočního klidu pro kulturní akce

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„Výzva je určena pořadatelům kulturních, společenských, sportovních i dalších veřejných akcí, jejichž program přesahuje nebo může přesahovat 22:00. Pouze akce zařazené do přílohy výjimek budou moci probíhat i po začátku nočního klidu ve schváleném rozsahu. Ostatní akce budou povinny dodržovat obecně platnou dobu nočního klidu,“ uvedla Kodymová.
Čas nočního klidu je vyhláškou v Liberci stanovený mezi 22:00 až 6:00 následujícího dne. Aktuálně má výjimku 33 akcí včetně festivalů Anifilm, Benátská! či Léto na náměstí, městského jarmarku nebo oslav silvestra.
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Zařazený je tam i dvoudenní festival The Culture, který propojuje rap, pop a pouliční kulturu. S letošním udělením výjimky pro tuto srpnovou akci v Horním Hanychově nesouhlasili místní, zastupitelé města to řešili několik hodin na dvou svých zasedáních. Nakonec schválili kompromisní návrh s prodloužením doby pro hudební produkci do 23:00, organizátoři chtěli do 1:00.