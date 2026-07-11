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Liberec přijímá žádosti o výjimky z nočního klidu pro kulturní akce

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  10:18

Mirai na festivalu Benátská! s Impulsem (28. července 2023) | foto: Jan Pešek, MF DNES

Liberec začal přijímat žádosti od pořadatelů akcí, kteří chtějí kratší noční klid. Posílat je mohou do konce září. Udělení výjimek ale nebude automatické. Při schvalování novely vyhlášky o nočním klidu o nich rozhodne městské zastupitelstvo, pravděpodobně ještě na podzim tohoto roku, sdělila mluvčí radnice Jana Kodymová.

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„Výzva je určena pořadatelům kulturních, společenských, sportovních i dalších veřejných akcí, jejichž program přesahuje nebo může přesahovat 22:00. Pouze akce zařazené do přílohy výjimek budou moci probíhat i po začátku nočního klidu ve schváleném rozsahu. Ostatní akce budou povinny dodržovat obecně platnou dobu nočního klidu,“ uvedla Kodymová.

Čas nočního klidu je vyhláškou v Liberci stanovený mezi 22:00 až 6:00 následujícího dne. Aktuálně má výjimku 33 akcí včetně festivalů Anifilm, Benátská! či Léto na náměstí, městského jarmarku nebo oslav silvestra.

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Zařazený je tam i dvoudenní festival The Culture, který propojuje rap, pop a pouliční kulturu. S letošním udělením výjimky pro tuto srpnovou akci v Horním Hanychově nesouhlasili místní, zastupitelé města to řešili několik hodin na dvou svých zasedáních. Nakonec schválili kompromisní návrh s prodloužením doby pro hudební produkci do 23:00, organizátoři chtěli do 1:00.

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