Liberecká přehrada bude opět prázdná, oprava nádrže zavře na dva roky hráz

Už jen letošní sezonu budou moci využít plavci vodu v liberecké přehradě Harcov. Nebude-li se ovšem opakovat loňský problém se suchem a poloprázdnou nádrží. Příští rok na jaře se ale přehrada vypustí záměrně a bez vody pak bude další dva roky, tedy do roku 2022.

„Konečně jsme se domluvili s Povodím Labe na termínu rekonstrukce liberecké přehrady. Měla se opravovat už před časem, ale práce se pořád odsouvaly. Povodí bude opravovat hlavně korunu hráze, do které už zatékalo. Rekonstruovat bude i polorozpadlou zeď, která vede od hráze směrem k pláži. Zmizet mají i nánosy bahna na dně přehrady,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník.

Zavřená hráz některým lidem vadí

Kvůli opravám bude hráz pro pěší po celou dobu, tedy dva roky, zavřená. A to některým Liberečanům vadí. „Nevím, zda je nutné, aby byla zavřená opravdu po celou dobu. Jestli tam nejde udělat aspoň částečný průchod. Hodně lidí tamtudy chodí z města na Králův Háj,“ zmínil například Jan Košek.

Jenže podle Povodí Labe budou opravy hodně náročné. U přehrady se musí zvýšit retenční objem i kapacita spodních výpustí. Změní se i tvar koryta pod hrází a opravit potřebuje i bezpečnostní přeliv včetně nátoku.

„Pod hrází povede nově podzemní štola, která umožní v budoucnu provádět injektáže a těsnící práce na hrázi, aby se zamezilo případným průsakům. Díky podzemní štole už se pak nebude muset přehrada vypouštět, když bude potřeba na hrázi něco opravit,“ uvedla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Trhavina bude až krajní řešení

Vchod do podzemní štoly o délce 129 metrů bude z Blahoslavovy ulice. „Protože se v okolí přehrady nachází nemocnice, mateřská škola či památkově chráněná Liebiegova vila, tak se k těmto objektům instaluje během stavby zařízení, které bude monitorovat případné otřesy způsobené při ražbě štoly. Použití trhavin ale bude až krajní možností, pokud by to podloží nedovolilo jinak,“ upozorňuje Bendová.

Stejně tak podle Povodí nelze vyloučit, že vypuštěním přehrady dojde k dočasnému poklesu hladiny podzemní vody a tím i vody ve studnách u domů v okolí přehrady. Kvůli tomu už provedla odborná firma průzkum studní, aby se vědělo, kolik v nich je vody teď.

Náklady na rekonstrukci odhaduje Povodí Labe na 300 milionů korun. Na vrub města by pak měla jít instalace nového zábradlí na opravené nábřežní zdi a rekultivace Promenádní cesty, která vede nad historickým náhonem. Ten přiváděl vodu do textilních továren Liebiegů. Náhon se zvětší části zasype, část se ale zpřístupní jako technická památka.

Harcov napojí na kanalizaci

To nejdůležitější, co ale musí město vyřešit, je napojení zástavby podél Harcovského potoka na kanalizaci. Ta dnes v Harcově není a splašky tak končí často právě v přehradě.

„Chceme využít dobu, kdy přehrada bude vypuštěná, aby se práce udělaly najednou. Harcov chceme napojit na páteřní kanalizaci, která povede z Kunratické, kde má vyrůst nové sídliště o osmi stech bytech. Budeme na tom spolupracovat i se Severočeskou vodárenskou společností a Severočeskými vodovody a kanalizacemi,“ uvedl primátor.

O nutnosti kanalizace v Harcově mluvilo už předchozí vedení města. Zatím se však nic konkrétního v této záležitosti nestalo. Město tak zatím plánuje alespoň nárazové kontroly, jak lidé s odpadními vodami v Harcově nakládají.