Škody vyrostly na 230 milionů, s opravami po povodních pomůže Liberci stát

„Před týdnem jsme avizovali, že blesková povodeň napáchala škodu za 70 milionů korun. Po pečlivém součtu koncem týdne jsme však zjistili, že se částka vyšplhala na 230 milionů,“ uvedl liberecký primátor Jaroslav Zámečník. Pondělního setkání s premiérem se zúčastnila také náměstkyně ministerstva financí a náměstek ministerstva pro místní rozvoj.

Z jednání vyplynulo, že na přelomu srpna a září otevřou ministerstva dotační tituly, v rámci kterých si bude moci Liberec požádat o dotace. „Některé tituly už existují, jen se upraví, aby na ně Liberec dosáhl,“ vysvětlil Zámečník.

Finální částku by měl ještě snížit o pojistné plnění a peníze od Libereckého kraje, pokud se jich město dočká. Finanční pomoc formou účelové dotace počítá s následným vyúčtováním.

Sto padesát milionů z celkově vyčíslené částky představují škody na silnicích. Zhruba dvě desítky komunikací potřebují po deštích generální opravu celého povrchu, nebo částečné opravy.

„Nejhůř je na tom ulice Na Skřivanech v Harcově, kterou poškodila stékající voda. Odvodnění a opravy vychází na 15 milionů korun,“ popsal primátor Liberce. Deště uspíšily rozpad některých komunikací, které mohly vydržet ještě deset let. Takhle se do dvou nebo tří let musí naplánovat rekonstrukce, protože se jejich životnost zásadně zkrátila.

Hráz jezírka hrozí přelitím

Blesková povodeň a vydatné deště se nevyhnuly ani liberecké zoologické zahradě. Ta nahlásila škody za 25 milionů korun, přičemž 20 milionů si vyžádá oprava hráze labutího jezírka u Rybářské bašty.

„Hráz je ve špatném stavu, hrozí jí ucpání a přelití,“ doplnil Zámečník. V městských lesích, které zabírají asi 300 hektarů, napáchala voda škody za 20 milionů. Jedná se především o narušené lesní cesty, které jsou podemleté, musí se zpevnit a zajistit jejich odvodnění.

„Předpokládám, že v září podáme konkrétní žádosti o dotace. Ty nejmarkantnější škody ale musíme opravit neprodleně, abychom je uvedli do provizorního stavu do té doby, než získáme potřebné peníze. Nové opravy by mohly být na programu koncem roku a v průběhu příštího,“ shrnul primátor Liberce.

Podrobnější dokumentaci o libereckých povodních prý předloží premiér Babiš vládě na pondělním jednání. Podle Zámečníka se budou hledat ministerstva, která pomohou městu s konkrétní škodou.

„Ideální by bylo, kdyby se našly dotace na celou částku. Pravděpodobně se zapojí čtyři ministerstva – zemědělství, místního rozvoje, životního prostředí a ministerstvo financí,“ řekl Zámečník. Náklady na opravy by podle něj už neměly narůstat. Některé z nich bude muset město zaplatit ze svého rozpočtu, a to jak v roce příštím, tak i v dalších letech.