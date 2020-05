Těžba v polském dole možná skončí u soudu, kraj žádá stát o pomoc

Kraj proto žádá vládu, aby podala žalobu k evropskému soudu. Ten by mohl situaci vyřešit rychleji než Evropská komise, které kraj letos v únoru doručil petici proti rozšíření dolu, pod niž se podepsalo bezmála 13 tisíc lidí nejen z Česka.

„Po debatě na Výboru pro evropské záležitosti nejdříve poslanci přijali usnesení, ve kterém vyjádřili silné znepokojení nad současnou situací. Zároveň vyzvali ministerstvo zahraničních věcí k zpracování právní analýzy pro možnost podání žaloby na Polsko kvůli nelegální těžbě,“ sdělil krajský mluvčí Filip Trdla.

Jednání se zúčastnili i zástupci Libereckého kraje. Hejtman Martin Půta se bojí, že postup Evropské komise nebude dostatečně rychlý. „Okamžitou pomoc, kterou potřebujeme, nám to nezajistí. 1. května začala nelegální těžba, která se k našemu území přiblíží už za tři roky. Do té doby se bude situace jen zhoršovat. Nemůžeme déle vyčkávat, když hrozí, že tisíce lidí budou postupně přicházet o pitnou vodu,“ řekl na Výboru pro evropské záležitosti Půta.

Polsko odmítá požadavky na ochranu před následky

Jak připomněl krajský radní pro životní prostředí Jiří Löffelmann, Polsko zatím odmítlo všechny požadavky na ochranu před zásadními dopady těžby.

„Polsko nevypořádalo ani ty podmínky, které jako nepřekročitelné uvedla v nesouhlasném stanovisku pro případ povolení těžby Česká republika, a nepřijalo žádná z námi navrhovaných opatření. Nikdo v tuto chvíli neví, co se stane, když nám voda dojde. Polsko akorát vzkázalo, že stav vod na českém území je problém České republiky, nikoli Polska,“ upozornil radní.

Že voda odtéká do dolu, se přitom ví už řadu let. „Na některých místech je pokles až 60 metrů, na to máme data. Co se ale stane, až za rok doložíme, že voda rychle dochází, nebo už došla? Soudní spory nám v tu chvíli nepomůžou, situaci přece musíme řešit už teď a ztrátě vody zabránit,“ dodal Löffelmann.

I podle organizace Greenpeace, která proti rozšíření těžby dlouhodobě vystupuje, může být žaloba efektivním způsobem, jak hájit zájmy obyvatel v příhraničí. Jak uvedla ve svém vyjádření, zastavit těžbu by mohlo například vydání předběžného opatření soudu.

Hnědouhelný důl v Turówě a sousední elektrárnu provozuje společnost PGE, která chce v těžbě pokračovat dalších 24 let. Postupně chce důl rozšířit na 30 kilometrů čtverečních. Místní obyvatelé na české straně se obávají nejen, že přijdou o pitnou vodu, ale také hluku, zvýšené prašnosti a posuvu půdy.

Jak se k žádosti Libereckého kraje poslat věc k soudu postaví česká vláda, bude jasno do prázdnin. „O dalších krocích rozhodneme do konce června na základě právní analýzy. Využijeme ale všech prostředků při hájení zájmů našich občanů,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec agentuře ČTK.