Oprava tunelu v Liberci zlevnila, podle opozice je částka pořád vysoká

11:33 , aktualizováno 11:33

Zbytečně drahá investice, nebo potřebné zlepšení bezpečnosti chodců? Liberecká radnice pokračuje v projektu na rozšíření podchodu z arény. Podle opozice jsou ale ve městě potřebnější věci.

Cestu nevábným podchodem si zkracuje mnoho lidí. Míří například do liberecké arény nebo do gymnázia. Úzkou tmavou chodbu se ale lidé většinou snaží přejít co nejrychleji. | foto: Ota Bartovský, MAFRA