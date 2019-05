Ovzduší firma neničí, obyvatele liberecké čtvrti přesto obtěžuje zápach

„Společnost Likto máme pod drobnohledem už dlouho. Jen kontrol na ovzduší jsme tam vykonali už pětatřicet a dalších sedm bylo zaměřeno na odpady,“ říká ředitelka krajské pobočky České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Hana Kolářová.

„Lidé si stěžují především na zápach, který se z podniku šíří. Také měli strach, že tam unikají do ovzduší organické těkavé látky, které mohou poškozovat lidské zdraví. V tomto případě se ale obavy naštěstí nenaplnily. Žádný únik škodlivin do ovzduší jsme tam při měřeních nezaznamenali,“ konstatovala Kolářová.

Vypouštění nebezpečných spalin odmítal už od počátku jednatel společnosti René Chrastecký. Stížnosti obyvatel z okolí jsou podle něj liché. Likto provozuje dvě pece, ve kterých se za vysokých teplot odstraňují barvy a laky z kovových předmětů.

Kouř trvá jen několik sekund, říká jednatel

„To, co v peci vzlíná, jsou emise z likvidovaných nátěrových hmot. Ty jdou do dopalovací komory, kde se emise při teplotě přes 850 stupňů zlikvidují. Někdy se opravdu z komínů kouří, ale jde o řízený odlakovací cyklus, kterým se udržuje optimální teplota v té komoře. Kouř ale trvá jen několik sekund a emise v něm jsou nižší, než když na semaforech zastaví náklaďák a pak se zase rozjede,“ uvedl Chrastecký.

Proti Liktu vznikla loni petice. Kromě strachu z vypouštění škodlivých látek si v ní lidé stěžovali na to, že se ve firmě likvidují nebezpečné odpady. Ani to se ale nepotvrdilo.

„Žádné přestupkové řízení jsme v tomto směru nezahájili,“ zmínila Kolářová. Přesto podle ní inspekce firmu ze zřetele nepouští. Provoz z Likta totiž obtěžuje místní i zápachem.

„Ten zápach je šílený, skoro se až z toho svírá v krku. Není to pořád, ale když k tomu dojde, tak to stojí za to,“ uvedla pro MF DNES jedna z obyvatelek Petra Blažíčková.

U pachových látek nejsou zákonem dané limity

„Bohužel u pachových látek nejsou zákonem dané emisní limity. Tady je ten problém znásoben tím, že Likto stojí uprostřed bytové zástavby. S tím se, bohužel, setkáváme stále víc a víc i na jiných místech. Na vině jsou velmi často ledabylé územní plány, které něco takového umožňují,“ zmínil generální ředitel ČIŽP Erik Geuss.

„Kromě Likta řešíme problém s velmi silným zápachem třeba v Novém Boru u firmy SAND Profile, kde je firma také naprosto nevhodně umístěná v blízkosti domů. Nicméně SAND Profile na odstranění problému pracuje, už od podzimu by se to mělo zlepšit. Někde se dají opatření udělat, ale není to všelék,“ poznamenal Geuss.

Povolení k provozu termických pecí vydal Krajský úřad Liktu loni v březnu. Kvůli odvolání místních i připomínkám ČIŽP pak ale řízení přerušil a nechal si zpracovat odborný posudek podle zákona na ochranu ovzduší. I na jeho základě se rozhodl podmínky pro provoz Likta zpřísnit.

„Problém je, že Likto povolení k provozu sice má, ale zastaralé. Nevyhovuje současné legislativě. Takže je teď na krajském úřadě, aby stanovil emisní limity u těch pachových látek, aby to v okolí Likta tolik nezapáchalo. Podmínky pro provoz by se měly zpřísnit. Tím pádem budeme mít v rukou i lepší nástroj pro další kontroly. Budeme se mít konečně o co opřít. To teď nešlo, protože žádné limity dané nebyly,“ dodala Kolářová.