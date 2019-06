Liberec chce urychlit opravy silnic, firmy mají platit nájem za staveniště

Zákaz vjezdu uzavře důležitou silnici, staveniště za plotem ale jaksi postrádá dělníky. A to třeba i řadu dnů. Nebo stavba pokračuje déle, než by měla. Naštvaným řidičům nezbývá, než nadávat a poslušně stavbu objíždět. Jev, který je v Liberci stále častější. Město chce ale potíž řešit. Firmy mají platit nájmy za zabrané městské pozemky.

Liberečtí řidiči aktuálně nejčastěji žehrají na Klostermannovu ulici v centru, kde mají pocit, že se nepracuje. Nadávají i na příliš dlouhé omezení v ulici Dr. Milady Horákové. „Rychlost oprav komunikací je v Liberci katastrofální. Stalo se už takovým folklórem, že na celé ulici pracují dva až tři dělníci a jeden malý bagřík. V Klostermannově ulici bude uzavírka trvat půl roku a jde jen o třísetmetrový úsek,“ rozhořčoval se řidič Jiří Bayer.

Cena se bude odvíjet od metru čtverečního

„Zatím nemáme páky na to, jak stavby urychlit a nahnat tam dělníky. Chceme to ale změnit. Radní schválili záměr, aby zhotovitelské firmy platily nájmy za zabrané pozemky komunikací. Tyto platby je budou tlačit k tomu, aby práci udělaly co nejrychleji. Sazba bude větší, než je za zábor veřejného prostranství. Když termín nestihnou, zaplatí ještě víc,“ řekl David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku libereckého magistrátu.

Nové nařízení by mělo začít platit od ledna. Cena se bude odvíjet od metru čtverečního zabraného pozemku a den. „Slibujeme si od toho, že firmy nebudou překračovat stanovené termíny. A pokud je překročí, tak je to finančně citelně postihne,“ uvedl náměstek libereckého primátora Jiří Šolc.

Liberec vyšel z ceníku, který používá Ústí nad Labem. „Problém v Klostermannově ulici nebo v ulici Milady Horákové vnímám jako řidič i jako zástupce občanů, protože na pomalý postup firem jsou velké stížnosti. Je to jedna z mála věcí, které můžeme udělat,“ poznamenal Šolc.

Oprava plynovodu v Klostermannově ulici začala podle informačního banneru 27. května. Rekonstrukce dalších sítí, jež jsou ve velmi špatném stavu, budou následovat. Práce potrvají až do zimy. Každá zhotovitelská firma by tak platila zvlášť.

„V Klostermannově ulici se pracuje od začátku. Byl tam jen problém v křižovatkách, když jsme podcházeli sítě. Je potřeba vše technicky vyřešit. Tím se práce může výrazně zpomalit. Pak to možná vypadá tak, že práce nepokračují. Jsou tam ale nasazeny dvě pracovní čety. Víc lidí a techniky by se tam ani nevešlo,“ opáčil Jan Svoboda, ředitel firmy Progres, která má opravu plynovodu na starosti. Připravované nájmy města za zabrané pozemky podle něj jen stavby prodraží.

„Žádná firma nemá zájem cokoliv schválně zdržovat. My si zakládáme na tom, že kam přijedeme, všechno rychle a kvalitně uděláme a pak co nejdřív odjíždíme,“ komentoval chystanou změnu Jan Svoboda.

Uzavírku prodloužila skála

„Obsah připravované městské vyhlášky v Liberci neznáme, a tak se ke znění a jejím případným dopadům nyní nemůžeme vyjádřit,“ řekl Mario Böhme, mluvčí Severočeské vodárenské společnosti. Upozornil na to, že problematiku poplatků a záborů veřejného prostranství řeší každé město svou vyhláškou.

„Liší se i jednotlivé ceny. Tyto poplatky jsou samozřejmě zahrnuty do nákladů příslušné stavby. Na území působnosti SVS jsou tak města a obce, které poplatky za zábory neúčtují žádné, jsou též obce, jež poplatky účtují,“ dodal Böhme.

Kromě toho, že se firmy potýkají s nedostatkem lidí, setkávají se i s nečekanými těžkostmi. To je případ ulice Dr. Milady Horákové. Uzavírka měla skončit už v prosinci. Místo toho se ale protáhne o několik měsíců. Může za to skála, na kterou firma narazila. Skalní podloží je potřeba odfrézovat. Skála nejde odstřílet.