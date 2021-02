Liberecké sportoviště burcuje děti k pohybu, zapojil se i fotbalista Nezmar

Všichni, kdo se chtějí zapojit, pak vyrazí do areálu Sport Parku a za pomoci QR kódu si načtou formulář, který zájemce do akce přihlásí.

„Rozhodli jsme se vzdorovat tomu všemu nesportování, omezení pohybu i zrušeným akcím. Chceme zvednout děti od počítačů a dát jim šanci se hýbat, soutěžit, zlepšovat se. Chceme, aby děti nevytěsnily sport a pohyb ze svého života, což se aktuálně děje a je to velký problém do budoucna. Touto výzvou se snažíme podpořit jejich zdravotní stav, protože sport a pohyb je důležitou součástí zdravého života,“ domnívá se Lukáš Přinda, jednatel společnosti SFM Liberec, která areál Sport Parku Liberec spravuje. Organizátoři ale zatím tají, jaké úkoly před dětmi stojí.

Do projektu se zapojily i známé sportovní osobnosti. Patronem je Patrik Augusta, trenér Bílých Tygrů Liberec. Akci podporuje také například fotbalista a sportovní manažer Jan Nezmar.

„I při dodržování všech nařízení se dá sportovat, ale musíme v tom dětem pomoci a motivovat je, jinak se jen budeme dívat, jak sport postupně umírá v přímém přenosu,“ říká Augusta.

Na každého, kdo se do výzev zapojí, čekají drobné odměny, pro nejlepší pak zajímavé věcné ceny. Výzva je určena pro všechny děti do věku 15 let.