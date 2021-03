Přestavba nemocnice se blíží, pavilon za miliardy začne růst už příští rok

Z vlastního rozpočtu přispěje sumou 380 milionů, na zbytek si musí vzít úvěr. Ten činí 1,3 miliardy korun. Jen samotná stavba centra bude stát 2,42 miliardy, další miliarda se bude investovat do vybavení. Moderní pavilon by měl být hotov v roce 2025.

Podle ekonomického náměstka hejtmana Zdeňka Miklíka chce kraj oslovit některou z českých nebo evropských bank. „Úvěr budeme splácet mezi roky 2026 až 2035, a to v rovnoměrných splátkách. Kraj bude ručit vlastními příjmy,“ dodal Miklík. Na financování se budou podílet i další akcionáři nemocnice, města Turnov a Liberec, i samotná KNL.

Částka, kterou nový pavilon spolkne, by podle hejtmana Martina Půty neměla ohrozit investice v jiných resortech. „Nastavujeme financování do rozsahu, na jaký jsme zvyklí,“ ubezpečil hejtman s tím, že si kraj nechce po roce 2025 na sebe vzít větší sousto, než je schopen pozřít.

Stavební povolení už kraj získal. Práce na projektu začaly už loni demolicí tří domů v Kristiánově ulici. Bourací práce vyšly na zhruba tři miliony korun. Nový pavilon urgentního příjmu liberecká nemocnice akutně potřebuje. Za posledních čtyřicet let zde žádný nový nevznikl. Krajská nemocnice přitom spravuje celkem 38 nemovitostí, z toho čtrnáct budov je ale starších než sto let. „Například pavilon chirurgie je víc než osmdesát let starý. Nejmladší je lékárna, která je stará přes třicet let,“ sdělil mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.

Plánovaný pavilon vyřeší nejen chybějící centrální příjem, ale také nedostatek míst pro operační sály. Kapacita nemocnice by se tak měla rozšířit o 120 lůžek. Kromě toho zde vznikne špičkové kardiocentrum, centrální laboratoře, přestěhuje se tam i transfuzní a radiologické oddělení, jednotka intenzivní péče a oddělení ARO.

Pacienti nebudou muset nikam dojíždět

„Bez této nové budovy se z nás stane nemocnice okresního formátu. Nemohli bychom dál poskytovat vysoce specializovanou péči. Pacienti by pak museli za určitými výkony jezdit do jiných měst, například Hradce Králové, Ústí nad Labem nebo Prahy. A to nemůžeme dopustit,“ vyjádřil se už dříve ředitel liberecké nemocnice Richard Lukáš.

Architektonická soutěž o návrh Centra urgentní medicíny se uskutečnila v únoru 2017, sešlo se celkem třináct návrhů. Smlouva byla uzavřena se společnostmi SIAL a Domy architects.

Součástí projektu je také výstavba parkovacího domu, kde bude moci zaparkovat více než tři sta aut. Vjezd do budovy bude z Jablonecké ulice.