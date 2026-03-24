Další změna pro libereckou náplavku. Město opraví druhý břeh Nisy

Eliška Marinská
  11:17
Dolní centrum Liberce čeká proměna. Město chce navázat na loňské krajské úpravy náplavky za téměř 155 milionů korun. Nová městská část má stát zhruba třetinu.
Proměna liberecké části náplavky na Nise by měla začít letos, bude bezbariérová a přístupná pro cyklisty. | foto: Město Liberec

Liberec chce proměnit městskou část náplavky v dolním centru.
Projekt počítá nejen s úpravou parku a doplněním zeleně, ale také s protipovodňovými opatřeními, cyklostezkou či novou lávkou v prostoru naproti sídlu správy CHKO Jizerské hory.

Proměna liberecké části náplavky na Nise by měla začít letos. Část nákladů pokryje evropská dotace. Městská náplavka bude bezbariérová a přístupná pro cyklisty.

„Pravobřežní část je komponovaná jako cyklostezka Odra-Nisa. Zde se jedná spíše o vybudování nábřeží, než náplavky,“ upřesnil náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Ochrana před povodní i nová zeleň

Naplánované je i protipovodňové opatření na dvacetiletou vodu. „Plánuje se výrazná proměna parku u ulice 1. máje, nové posezení, mobiliář, osvětlení. Trávník zde bude navržen jako pobytový a zátěžový,“ popsal Janďourek s tím, že přibudou nové květinové záhony a nové výsadby stromů.

Proměnou projde také území za Šolcovým domem. Součástí projektu bude i vybudování nové lávky u sídla správy CHKO Jizerské hory, která propojí ulici 1. máje s ulicí U Nisy.

„Tím se výrazně zvýší prostupnost území a umožní to lidem z nedalekého sídliště i nové výstavby v bloku v ulici Kladenské, využívat více kvalitní veřejný prostor a místo k odpočinku v centru města,“ pověděl náměstek.

Jedno místo za milion korun, v Liberci otevřeli kritizovaný parkovací dům

Součástí revitalizace je i zrušení městského parkoviště. „Nahrazení parkovacích míst se uskutečnilo v novém parkovacím domě a nová parkovací místa vzniknou ještě v ulici 1. máje,“ podotkl Janďourek. Podle něj má náplavka dlouhodobý význam pro centrum města.

„Mnoho měst se zcela v duchu zvýšení atraktivity území kolem řek ve městech, jako důležitého veřejného prostoru, rozhodlo toto území revitalizovat a vrátit ho lidem a řece,“ vysvětlil s tím, že inspirací je mnoho podobných úprav provedených v nedávné době hlavně v Čechách, například v Plzni, Českých Budějovicích nebo Olomouci.

K Lužické Nise vedou nové schody. Kvůli náplavce musel hejtman do ledové vody

Náplavka a celý návrh proměny dolního centra vznikl na základě otevřené architektonické soutěže. „Součástí byly i průzkumy a analýzy, které mapovaly potřeby obyvatel žijící v této lokalitě,“ uvedl Janďourek.

Revitalizace má navázat na dokončené schody do vody, fontánu, dětské hřiště i plastiku Magdaleny Jetelové před krajským úřadem, která znázorňuje obří nohy Adama a Evy a nese název Vyhnání Útěk – Návrat.

„Odhad je kolem padesáti milionů korun. Dotace na zeleň by měla být mezi 20 až 25 miliony korun uznatelných nákladů,“ uvedla náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová s tím, že financování je rozloženo na letošní i příští rok.

V Krkonoších postaví obří hotel za miliardy, na pokoje se promění i bývalá tkalcovna

V Rokytnici nad Jizerou by měl vyrůst moderní hotel.

Na nový pětihvězdičkový hotelový komplex se mohou těšit turisté v Krkonoších. Poslouží k tomu areál bývalé textilní továrny Rotextile v Rokytnici nad Jizerou. Vybudovat ho chce společnost Trigema.

Netflix proměnil Liberec na nacistické Německo, dorazil i představitel JFK

Filmaři natáčeli i v centru města. Před libereckou radnici pověsili dva prapory...

Kamera, klapka, akce! Hlasité povely se od čtvrtečního dopoledne nesly libereckým náměstím Pod Branou. Filmaři tam pro streamovací službu Netflix natáčeli scény do nového seriálu týkajícího se rodu...

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

Cestou k tragické nehodě bourala sanitka, mezi deseti zraněnými byly i děti

Nehoda se stala v pondělí před půl sedmou večer na silnici I/9 nedaleko Sosnové...

Dva pacienti zůstávají v nemocnici po tragické dopravní nehodě dvou aut a jednoho mikrobusu, která se stala v pondělí večer u České Lípy. Řidič, který nehodu pravděpodobně zavinil, na místě zemřel....

24. března 2026  11:17

Most v Zákupech bude čtyři měsíce zavřený, mezi Mimoní a Lípou pojede víc vlaků

Auto skončilo po nehodě na střeše.

Řidiče, kteří jezdí do České Lípy nebo do Mimoně přes Zákupy, čeká brzy změna. Most v blízkosti zákupské čerpací stanice projde rekonstrukcí a od začátku dubna bude kompletně uzavřený. Provizorní...

23. března 2026  16:02

Žádný dodatečný trest pro Weatherbyho za faul na Tomka. Pavlík zaplatí pokutu

Bitka hráčů Liberce a Karlových Varů po ošklivém zákroku Weatherbyho na...

Liberecký útočník Jasper Weatherby nedostane dodatečný trest za faul na karlovarského Petra Tomka ve druhém zápase čtvrtfinále play off hokejové extraligy. O rozhodnutí disciplinární komise...

23. března 2026  12:15

Jako procházka ve skalách. Novou turnovskou knihovnu málokdo přehlédne

Budova má tři nadzemní a jedno podzemní patro. Suterén je věnovaný dětem.

Moderní budovu nové knihovny v Turnově málokdo přehlédne. Celá stavba totiž nabízí minimum rovných stěn a lidé by v ní měli vnímat prvky z Českého ráje. Stavbaři nyní pracují hlavně na úpravách...

23. března 2026  11:59

Šelmy Brno, Liberec a Lvice Praha jsou v semifinále volejbalové extraligy

Radost libereckých volejbalistek. Na snímku Simona Jelínková

Šelmy Brno, Liberec a Lvice Praha postoupily do semifinále extraligy volejbalistek, stačily jim k tomu tři zápasy. Pokračovat bude už pouze série mezi obhájkyněmi titulu z Prostějova a...

22. března 2026  21:37

Liberec nepustil karlovarské fanoušky do haly. Prali se mezi sebou, přijela i policie

Před libereckou brankou se strhla šarvátka.

Hokejisté Karlových Varů odjížděli z Liberce v dobré náladě. Zvládli oba zápasy a ve čtvrtfinálové sérii vedou. Zato některé jejich fanoušky potkaly i horší chvíle. Pár z nich se totiž na druhé...

22. března 2026  15:32

Brom zpět na scéně: Těšil jsem se, jak si orazím, ale volejbal mi chyběl

Liberečtí volejbalisté s trenérem Petrem Bromem

V roce 2003 dovedl liberecké volejbalisty k mistrovskému titulu, v prosinci 2021 přišel do Dukly na krátkodobou „výpomoc“ za odvolaného kouče Michala Nekolu a letos v lednu kývl trenér Petr Brom na...

22. března 2026  8:25

Největší akce od povodní. Bílý Kostel dostaví centrum města, byty pronajme

V domech budou byty o dispozici 1+kk, 2+kk a 3+kk.

Obec Bílý Kostel nad Nisou dostaví své centrum. Vzniknou tam dva bytové domy s dvanácti byty a objekt občanské vybavenosti. Byty chce obec nabídnout k pronájmu. V domech budou byty o dispozici 1+kk,...

22. března 2026  8:24

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

21. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:33

Jako když si nasadíte 3D brýle. Liberecká opera nastudovala baladu z Kytice

Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla.

Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla. Scénické dílo je podle tvůrců libereckého zpracování plné hlubokých lidských tužeb po životě v lásce a s tím...

21. března 2026  8:19

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

20. března 2026  21:25

Z problémové ubytovny v Jablonci odcházejí obyvatelé, zásahů policie ubývá

Ubytovna je jedním z míst, kde více bují kriminalita, ve větší míře tady také...

Problémová ubytovna Neptun v Jablonci nad Nisou se vyprazdňuje. Z původních zhruba 200 obyvatel zbývá asi třetina. Spolu s tím ubylo i konfliktů a zásahů policie.

20. března 2026  13:40

