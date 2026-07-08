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Místo parkoviště trávník. V Liberci začíná přestavba městské části náplavky

Eliška Klimšová
  13:51
Lávka, zeleň a nové cesty. Liberec začíná s výstavbou městské části náplavky, která naváže na již vybudovanou krajskou část. Stavba za zhruba 64 milionů korun včetně daně promění prostranství u řeky v rekreační zónu pro pěší a cyklisty. Z prostoru zmizí parkoviště a nahradí ho nový pobytový trávník. Hotovo by mělo být na jaře příštího roku.

„Celkově by prostředí mělo navazovat na krajskou náplavku tak, aby se celé okolí zrevitalizovalo. Stojíme v parku, který už má něco za sebou. Nicméně jsou tady vzrostlé stromy, které budou zachovány s nějakými drobnými úpravami a jinak tady vznikne pobytový trávník, pobytové schody, nové lavičky, květinová výsadba,“ nastínila náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Stavba za zhruba 64 milionů korun včetně daně promění prostranství u řeky v rekreační zónu pro pěší a cyklisty. (8. července 2026)
Stavba za zhruba 64 milionů korun včetně daně promění prostranství u řeky v rekreační zónu pro pěší a cyklisty. (8. července 2026)
Stavba městské náplavky v Liberci začíná. Hotovo by mělo být na jaře příštího roku. (8. července 2026)
Městská část náplavky naváže na již vybudovanou krajskou část. Místo zaplněného parkoviště vznikne nový pobytový trávník. (8. července 2026)
Městská část náplavky naváže na již vybudovanou krajskou část. Místo zaplněného parkoviště vznikne nový pobytový trávník. (8. července 2026)
16 fotografií

Zároveň dodala, že součástí projektu bude také lávka přes Nisu, která propojí oba břehy a umožní lidem mezi nimi přecházet. Lávka vznikne zřejmě naproti Šolcovu domu (roubený dům z 18. století, který je kulturní památkou pozn. red.).

Parkoviště, které dnes zabírá část upravovaného území, zcela zmizí. „Nebude tu, což bude trošku komplikace v množství aut, která tady parkují. Nicméně podél se s nějakým parkováním počítá a na parkovišti by měl vzniknout pobytový trávník,“ dodala Prachařová s tím, že v okolí náplavky je poměrně dost bytové výstavby, a tím pádem by měl sloužit místním.

Podle architekta ze studia re:architekti Davida Pavlišty bude proměna městské části náplavky podobně zásadní jako u krajské části. „Místo nevzhledného asfaltu bude hladká dlažba, kde se budou moct lidé procházet, skejtovat a tak dále,“ upřesnil vizi projektu. Dodal, že všechny dlažby jsou navržené z liberecké žuly.

Cyklotrasa povede po krajské straně břehu. „Obnovovat budeme i ulici u kulturního domu. U něj je dlažba z drobné mozaiky, která je v docela dobrém stavu a tu měnit nebudeme, jenom ji doplníme a repasujeme. Pozemků CHKO se dotýkat nebudeme,“ podotkl Pavlišta.

Další změna pro libereckou náplavku. Město opraví druhý břeh Nisy

Součástí projektu je i protipovodňová ochrana. Architekt Pavlišta vysvětlil, že protipovodňový efekt spočívá především ve zvýšení nábřežních zdí. „Tato opatření je samozřejmě potřeba ještě doplnit mobilním hrazením ke krajské části,“ dodal.

Podle stavbyvedoucího Tomáše Patočky se stavbaři nejprve zaměří na výstavbu nové lávky. „Je to nejdůležitější stavba, která ovlivní průtok řeky. Poté začneme likvidovat staré asfalty a uděláme hodně vegetačních úprav,“ upřesnil. Stavbaři odeberou celý trávník na všech místech stavby.

„Máme hodně práce se vzduchovým rýčem, koukají zde kořeny, které musíme ochránit. Budeme tedy odkrývat kořeny pomocí vzduchu, aby se neporušily a budou se dosypávat novým substrátem,“ pokračoval Patočka.

Náplavka i parkoviště se příští týden zavřou

Vzrostlé stromy v okolí městské části náplavky stavbaři zachovají a vysadí jich ještě téměř třicet dalších. „Plánujeme některé stromy vysadit ještě letos a zbytek příští rok. Co se tady pokácelo, to už se pokácelo, nic jiného se kácet nebude,“ uvedl.

Lidé se po městské části náplavky od příštího týdne už neprojdou. „Budeme to oplocovat úplně celé. Parkoviště bude také uzavřené. Budeme dělat lávku a nemáme jinou možnost než to celé uzavřít,“ objasnil Patočka s tím, že lávku chtějí dokončit ještě letos.

VIDEO: 431 dní ve dvou minutách. Podívejte se, jak se stavěla liberecká náplavka

Projekt původně zasahoval i do ulice U Nisy. Úpravy, které architekti původně navrhli, byly podle Pavlišty zásadním způsobem navázané na to, zda v ulici pojede nebo nepojede tramvaj. Architekti projekt na základě rozhodnutí města zmenšili.

Město by stavbu chtělo dokončit na jaře příštího roku. Podle Prachařové vyjde městská část náplavky na 64 milionů korun včetně daně. „Dotační částka bude podpořena 20 miliony z programu ITI na zeleň, a proto se zavazujeme k údržbě zeleně po dobu pěti let, kde budou další náklady kolem 479 tisíc korun,“ uzavřela.

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