Voda unikala spárami, Liberec nechá Lesní koupaliště opravit

„Máme odborný posudek, že první spárování nebylo provedeno důsledně, což pak mělo vliv na výrazný únik vody z koupaliště loni v létě. Firma to udělala jen obyčejnou spárou, a ne hydrofobní, aby se ušetřilo. Takže v rámci reklamace se to předělá a město těch 200 tisíc za speciální spáru zaplatí,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc.

Lesní koupaliště se loni otevřelo veřejnosti po letech chátrání. Jenže v horkém počasí se voda z koupaliště začala vytrácet.

Podle některých odborníků ale není na vině jen špatně zaspárovaná vana. Kvůli vedrům prakticky vyschly přítoky, které koupaliště napájí.

Teď, když je vody dost, je koupaliště plné. I tak chce město udělat další opatření, aby se tam voda nemusela dovážet cisternami jako loni. „Udělá se vrt, který by doplňoval vodní nádrž při nedostatku průtoku v Jizerském potoce. Stát by měl kolem sto tisíc,“ sdělil Šolc.

Nápad bývalého náměstka primátora Jana Korytáře, aby se pro Lesní koupaliště přiváděla přebytečná voda z ruprechtického lomu, nepovažuje současné vedení města za reálný.

„I ta voda z lomu napájí potoky, které z něj vytékají, takže když bychom tu vodu použili pro Lesní koupaliště, jen bychom ji sebrali jinde,“ odůvodňuje Šolc.

S tím ale Korytář nesouhlasí. „Voda z lomu se dnes hadicí odvádí do vedlejšího údolí než je Lesní koupaliště. Šlo jen o to tu hadici přehodit. V obou údolích jsou potůčky. Jen by se voda z lomu vypouštěla tím, který teče přes Lesní koupaliště,“ míní Korytář.

Tomu se rovněž nelíbí, že radnice nepočítá s druhou etapou obnovy areálu koupaliště. V plánu tam byla ještě výstavba šaten, toalet, malé čističky vody, kryté terasy, hřiště na plážový volejbal a další.

„Mrzí mě to, protože se ukázalo, že lidé obnovení koupaliště vítají a lepší zázemí, hlavně toalety, by tam byly vhodné. Klidně to šlo udělat na etapy, ale není vůle,“ dodal Korytář.

Radnice chce ale nejdřív počkat dvě sezony a pak provoz Lesního koupaliště vyhodnotit.