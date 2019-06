Liberecké letiště je samý hrbol, oprava vyjde na půl milionu

„Na vzletových a přistávacích dráhách jsou velké nerovnosti, které už začínají ohrožovat bezpečnost pilota. Každý rok město sice do údržby plochy investuje čtyři sta padesát tisíc korun, na zbavení hrbolů to ale nestačí. Celá dráha se proto srovná, zválcuje tak, aby vydržela minimálně dalších deset let,“ uvedl náměstek primátora Jiří Šolc.

Vzletová a přistávací dráha je dlouhá přes kilometr a široká je padesát metrů. Terénní úpravy na ní potrvají do listopadu. Liberecké letiště nemá pravidelný letový provoz, využívají ho především členové Aeroklubu, kteří také obstarávají dispečink. Zajišťují i vyhlídkové lety nad Libercem a výcvik pilotů.

Půjčovna aut i přesunutí silnice

„Areál má statut mezinárodního letiště a zájem o něj lehce stoupá. Skutečně tam občas přistanou i nějací zahraniční návštěvníci. Proto uvažujeme o tom, že by tam byla časem vhodná i půjčovna aut, aby se cizinci po přistání dostali snáz do města. Je to služba, která je v zahraničí u malých regionálních letišť běžná,“ zmínil Šolc.



Výhledově by podle něj prospělo letišti i přesunutí Ostašovské ulice. Ta dnes letiště přetíná, což někdy dělá problém při přistávání.

„Ostašovská ulice by se měla posunout dolů, ke kruhovému objezdu u průmyslové zóny. Počítá se s tím v rámci nového napojení Karlinek a Horního Hanychova. Rádi bychom na to získali peníze i od investorů, kteří by tam chtěli stavět nějaké nové továrny,“ dodal Šolc.