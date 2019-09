Dělníci našli u benzinky leteckou pumu, policie zavře rychlostní silnici

Dělníci našli předmět připomínající pumu po půl třetí odpoledne v ulici Doubská. „Na místo jsme přivolali pyrotechnika, který zjistil, že se jedná o leteckou pumu z druhé světové války,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová, podle které musí pyrotechnik pumu uvést do stavu bezpečného pro manipulaci.

Z toho důvodu musí policisté v okruhu 750 metrů od místa evakuovat všechny lidi. „Týká se to jak domů, tak všech provozoven i Home Credit arény,“ přiblížila Sochorová.



Policisté musí postupně uzavřít přilehlé ulice. „Uzavřena bude i rychlostní silnice R35, a to od Globusu po Makro po dobu nezbytně nutnou. Může to být několik minut, může to být několik hodin,“ dodala Sochorová.