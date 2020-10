Kultura přežije, věří liberečtí muzikanti. Koncerty budou přenášet živě

Již tento víkend se na akci Kultura přežije představí Waldovy Matušky a The Scoffers. „Je to jediná možnost, jak teď doručit lidem kapely, hudbu, divadlo, prostě kulturu. Na koncert se člověk nepodívá osobně ještě hodně dlouho a touto cestou aspoň může na chvilku vypnout stejně jako na koncertu,“ vysvětluje Ottl, který jinak šéfuje libereckému Big’O’Bandu.

Na každou neděli přichystal koncert dvou kapel. První začíná v 16 hodin, druhý v 19. „Divák si v události na Facebooku buď klikne na YouTube odkaz, který tam je už připraven, nebo počká a stream se sám spustí v události. Dále nalezne stream na stránkách kraje, města a jiných místech,“ přibližuje Ottl.

Dobrovolné vstupné půjde kapele

Lístky nikdo vybírat nebude, ale každý, kdo chce podpořit svoji oblíbenou kapelu, je může zakoupit na Evstupence. „Výdělek půjde kapele. Tím pádem je i na kapelách, jak to pojmou a jak se postarají o sledovanost.“

Připravit plnohodnotný koncert, který zároveň poběží živě, přitom není nic jednoduchého. „V osm ráno najíždí technika na zvuk, světla a kamery. Následuje první zkouška kapely, zkušební stream, zvukovka... Od 16 pak jede první kapela online po všech možných kanálech do světa, nebo spíš do obýváků,“ zmiňuje Ottl, který zatím plánuje pět hudebních večerů.

Přesto moc nevěří, že by se pak před kapely vrátili diváci naživo. „Pokud se za deset týdnů bude normálně hrát, tak to bude zázrak. Počítám, že do konce roku těch online koncertů uděláme ještě hodně. Výběr interpretů vzal Ottl do vlastních rukou. Na listopad vybral kapely ze šesti měst.

Hned první večer se představí liberečtí The Scoffers. „Jak se těšíme, nejde ani vyslovit. Nepamatuju, kdy naposledy bylo takhle smutno. Proto do toho v neděli dáme všechno,“ slibuje frontman Tomáš Pospíšil.