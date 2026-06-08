Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hrozí kolaps dopravy? Kraj a ŘSD se přou kvůli souběhu silničních uzavírek

Autor:
  14:25
Ostrý spor mezi Libereckým krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic se rozhořel kvůli souběhu oprav na silnicích. Politici se obávají dopravních komplikací, které způsobí oprava mostů na průtahu Libercem. Současně totiž stavbaři pracují také na rekonstrukci mostu v nedaleké Londýnské ulici, která tak nemůže sloužit jako alternativní trasa do města.
Fotogalerie3

Jedna ze tří na sebe navazujících kruhových křižovatek v Liberci. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Na jedné straně stojí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a plánované uzavírky na rušné silnici I/35 kvůli opravě mostů. Na straně druhé vedení kraje, které se proti uzavírce libereckého „sněhuláka“ (místní označení pro tři okružní křižovatky umístěné za sebou u obchodní a průmyslové zóny Sever v Liberci, pozn. red.) zásadně vymezilo.

Jakákoliv drobná nehoda na „sněhulákovi“ vyvolává dopravní kolaps v jeho nejbližším okolí. Málo aut jako na snímku tudy projíždí opravdu jen výjimečně.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Dotčené mosty, které jsou již ve špatném stavu, opraví Eurovia CZ za téměř 70 milionů korun bez daně. Stavba má začít během června a trvat do srpna 2027.

„Kraj považuje za nepřijatelné uzavírat tuto důležitou dopravní tepnu právě v době, kdy je kvůli opravě mostu až do prosince uzavřena také Londýnská ulice v Liberci,“ informoval Liberecký kraj.

„Sněhulák“ se ucpává i za běžného provozu

Radní dále upozornili na výrazné komplikace v dopravě, jež mohou nastat, ohrožení dopravní obslužnosti území nebo na hrozící zpoždění autobusů.

„Je to místo, které se ucpává i za běžného provozu,“ poukázal hejtman Martin Půta podpořený nesouhlasným stanoviskem radních. Ti vidí největší problém v tom, že v Londýnské ulici, tedy v jedné z alternativních tras, Liberec v roli vlastníka letos opravuje most. Ulice je tak dlouhodobě uzavřená.

„Pokud se tady ty dvě opravy a dvě uzavírky potkají, povede to k neřešitelným dopravním problémům a třeba k velkému zdržení všech autobusů které přijíždějí do Liberce,“ varoval Půta s odkazem na problematický směr od České Lípy, Nového Boru, Hrádku nad Nisou, Chrastavy či Frýdlantu.

Konec omezení. Řidiči v Liberci projedou po deseti měsících opraveným tunelem

Radní proto žádají ŘSD, aby plány přehodnotilo, případně odložilo. „Sněhulák má být průběžně průjezdný kromě některých víkendů, kdy bude zavřený, aby se dalo pracovat zespoda. Myslím, že právě víkendy jsou nejvytíženější, kdy je sněhulák úplně ucpaný,“ dodal Půta s tím, že by Eurovia měla pracovat raději v nočních hodinách.

Zatímco hejtman věří, že ŘSD stanovisko krajských politiků zohlední, ředitel liberecké správy ŘSD Jan Wohlmuth považuje postoj hejtmanství za znepokojivý, a naopak žádá kraj o přehodnocení stanoviska.

„Nepovolením uzavírky spojené s opravou mostů na I/35 bude bohužel způsobeno oddálení i navazujících plánovaných oprav na I/35, což vše v konečném pohledu jen prodraží a zaplatíme to všichni,“ zdůraznil Wohlmuth.

Oprava byla plánovaná dlouho dopředu

Současně připomněl, že o všech dopravních akcích byli zástupci vedení kraje, Liberce i Krajské správy silnic Libereckého kraje informováni v dostatečném předstihu.

„Všichni to víte s jistotou již od loňského roku, kdy probíhala rekonstrukce tunelu a přilehlých mostů,“ reagoval Wohlmuth v otevřeném dopise adresovaném hejtmanovi.

Plánovanou uzavírku považuje při troše vůle za snesitelnou, jelikož má jednoznačně dané náhradní trasy. A Londýnská ulice není podle něj stěžejní tepnou.

V Liberci začala demolice mostů na průtahu, řidiče čekají omezení

„Po celou dobu oprav zůstane tah silnice I/35 v režimu 1+1 průjezdný. Po krátkou dobu jednotlivých uzavírek, které jsou mimo jiné nezbytné pro bezpečné provedení bouracích prací, lze využít další křížení s I/13 ve Svárově,“ doplnil Wohlmuth.

Nadto půjde o výrazně menší omezení, než jaké generovaly jedenáctiměsíční rekonstrukce mostů a tunelu v loňském roce, během níž se silnice I/35 několikrát musela uzavřít úplně. „Taky jsme to zvládli! Zde se bavíme o 4,5 měsících omezení s maximálně pěti víkendy plné uzavírky pod mostem,“ zrekapituloval.

Wohlmuth věří, že se dá nastavením předjednaných podmínek spor napravit, aby se zamýšlená oprava stihla ještě letos. „Kde jí byly po poměrně tvrdých jednáních přiděleny finanční prostředky určené pro rok 2026,“ podotkl ředitel liberecké ŘSD.

Se stanoviskem kraje souhlasí i primátor

V opačném případě – pokud by příslušný správní silniční úřad za něj zbytečné a nezodpovědné stanovisko vedení kraje zohlednil ve vydávaném dopravně-inženýrském rozhodnutí – by to v konečném důsledku znamenalo jen další komplikace plánovaných oprav na tahu I/35.

S letošní uzavírkou „sněhuláka“ a zmíněné silnice první třídy se neztotožňuje ani primátor Liberce Jaroslav Zámečník, podle nějž není v zájmu obyvatel ani ostatních lidí přijíždějících do Liberce.

Negativní stanovisko Rady kraje proto vítá. Ještě je podle něj třeba počkat na definitivní vyjádření krajského úřadu, který schvaluje uzavírky silnic 1. třídy.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

VIDEO: Silák ze Hry o trůny si podmanil Liberec, za rekordem ho hnala plná hala

Islandský silák Hafthor Björnsson na akci Swaglift v Liberci (29. května 2026)

Šest tisíc fanoušků si mohlo vyřvat hlasivky, když sedmkrát za sebou zvedl čtyřsetkilovou činku a pokořil tak světový rekord. Islandský silák Hafthor Björnsson, kterého proslavila role Hory v seriálu...

Pnutí na gymnáziu po vyhazovu učitele. Další dali výpověď, studenti protestují

Premium
Dav přišel i s transparenty. „Máme toho dost!“ nebo „Vzdělání potřebuje...

Studenti jabloneckého Gymnázia U Balvanu se v úterý veřejně loučili s jedním ze svých učitelů, který na začátku dubna dostal výpověď. Na protestní akci vystoupili zástupci studentů i učitelů,...

Silnice v Českém ráji má zmanipulovanou studii, tvrdí analytik. Bude rychlejší, říká kraj

Premium
Vizualizace přemostění železniční trati u Rovenska pod Troskami. Vrch vpravo je...

Kudy povede nová rychlostní silnice mezi Libercem a Hradcem Králové, je už několik let vyřešenou otázkou. Ze tří zvažovaných variant se stát v roce 2015 rozhodl pro severní trasu, která prochází...

Musel jsem lhát i mámě. Slavík o drsné show Asia Express, emocích i zlomených žebrech

MEZI DOMY. Tomáš Slavík letí mezi domy při slavném městském sjezdu Valparaiso...

Dvacet let se drží ve světové špičce, je mnohonásobným mistrem světa ve fourcrossu a legendou městských sjezdů, v Jablonci pořádá vlastní závod. Až díky vítězství v nedávné televizní reality show se...

Hákové kříže na oltáři i zdi. Vandal poničil poutní místo v Horní Polici

Vandal nasprejoval hákové kříže na poutní místo v Horní Polici. (26. května...

Čtyři hákové kříže se objevily na zdech poutního areálu v Horní Polici na Českolipsku. Neznámý vandal je nasprejoval na dřevěný oltář a zeď ambitu. Hrozí mu až tři roky ve vězení.

Hrozí kolaps dopravy? Kraj a ŘSD se přou kvůli souběhu silničních uzavírek

Jedna ze tří na sebe navazujících kruhových křižovatek v Liberci.

Ostrý spor mezi Libereckým krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic se rozhořel kvůli souběhu oprav na silnicích. Politici se obávají dopravních komplikací, které způsobí oprava mostů na průtahu...

8. června 2026  14:25

Stát omezuje podporu pro sdružení Čmelák. Počet dobrovolníků ale roste

Liberecké sdružení Čmelák zapojilo jen za první čtyři měsíce letošního roku do...

Navzdory omezení státní podpory roste počet lidí, kteří chtějí pomáhat přírodě. Liberecké sdružení Čmelák zapojilo jen za první čtyři měsíce letošního roku do práce už 283 dobrovolníků. Stavěli...

8. června 2026  10:18

Naše vodárenská strategie posílí region, za který neseme odpovědnost

Advertorial
Severočeská vodárenská společnost hledá cestu k udržitelnému hospodaření s vodou

Severočeská vodárenská společnost (SVS) má pro letošek i další roky ambiciózní plány. Při jejich realizaci se ale může opřít o Strategii 2030+, expertní znalosti i finanční plán, což zaručuje, že...

8. června 2026

Musel jsem lhát i mámě. Slavík o drsné show Asia Express, emocích i zlomených žebrech

MEZI DOMY. Tomáš Slavík letí mezi domy při slavném městském sjezdu Valparaiso...

Dvacet let se drží ve světové špičce, je mnohonásobným mistrem světa ve fourcrossu a legendou městských sjezdů, v Jablonci pořádá vlastní závod. Až díky vítězství v nedávné televizní reality show se...

7. června 2026

Terasovité zahrady zámku Zákupy se dočkají obnovy

Dominanta zámeckého parku je aktuálně v kritickém stavu a turistům není...

Dominanta zámeckého parku je aktuálně v kritickém stavu a turistům není přístupná. Unikátní terasovité zahrady na zámku v Zákupech by se však měly dočkat rekonstrukce. Zástupci Libereckého kraje,...

7. června 2026  8:07

OBRAZEM: Nevidomí a jejich psi soutěžili v Liberci. Autobus byl oříšek

Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky....

Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky. Desátého ročníku se v libereckém Liebiegově paláci zúčastnilo celkem patnáct soutěžících. Novinkou letos byla...

6. června 2026  17:22

Po dvou letech v zámoří se vrací k libereckým hokejistům útočník Rychlovský

Dalibor Řezníček (vlevo) z Olomouce a Jakub Rychlovský z Liberce.

K hokejistům Liberce se po dvou letech vrací čtyřiadvacetiletý útočník Jakub Rychlovský. Uplynulé dvě sezony strávil nejlepší extraligový střelec ročníku 2023/24 v zámoří, kde měl jako nedraftovaný...

5. června 2026  14:46

Do školy na koloběžce nebo na kole. Kraj chce rozhýbat děti i mimo tělocvik

ilustrační snímek

Fyzická zdatnost u dětí se do druhé poloviny 20. století zvyšovala, v posledních dekádách ale nastal zvrat a dochází k poklesu. Výkonnost se teď vrátila na úroveň po první světové válce. Proto se...

5. června 2026  14:32

Liberecký kraj převzal horský hotel a vysílač Ještěd i s unikátním nábytkem

Horský hotel a vysílač na Ještědu

Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Památkově chráněnou budovu převzal od Českých radiokomunikací (ČRa) i s unikátním nábytkem, který navrhl...

5. června 2026  11:11

Liberecký stadion na prodej? Majitel Slovanu zvažuje jeho odkup od města

HLAVNÍ TRIBUNA. Pohled z vrcholu Hlavní tribuny na hrací plochu. Uprostřed...

Plány na převod stadionu U Nisy z majetku města na Slovan Liberec dostávají jasnější obrysy. Už brzy by se tento bod měl dostat na program jednání zastupitelstva. O tom, že prvoligový Slovan jedná s...

5. června 2026  9:52

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Oblíbený hudební klub míří před soud, nevyřešil spor s Turnovem o toalety

Klub Refresh je oblíbeným místem večerní zábavy v Turnově.

O budoucnosti hudebního klubu Refresh v Turnově bude rozhodovat soud. Jeho provozovateli Pavlu Fuchsovi se totiž nepodařilo najít s městem společné mimosoudní řešení sporu o některé prostory...

4. června 2026  16:33

Vodicí psi změří síly v Liberci, prověří je i autobus plný obřích plyšáků

Organizátor Roman Vaněk s manželkou

Vodicí psi pro nevidomé změří své síly na mistrovství České republiky, které už tradičně hostí Liberec. Letošního jubilejního desátého ročníku se v Liebiegově paláci a jeho okolí zúčastní tuto sobotu...

4. června 2026  11:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.