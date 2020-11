Kruhová trafika jde k zemi. Devadesátková hrůza, hodnotí ji odborníci

„Takový objekt na tomto místě v této podobě nikdy neměl vzniknout. Je to veřejný prostor, který se privatizoval, ale já mám pocit, že je to prostor náměstí,“ říká šéf kanceláře architektury města Jiří Janďourek, který odstranění trafiky inicioval a připravil.

„Je to spíš objekt z vyloučené lokality než něco, co by mělo stát na druhém nejvýznamnějším náměstí. Já tomu říkám postmoderní dortová architektura,“ pokračuje v hodnocení kruhové stavby Janďourek.

Původně trafika, poslední roky prodejna kebabu, byla podle něj v dezolátním stavu, neměla žádnou architektonickou kvalitu ani grafickou úroveň.

„Pokud tam měl někdy nějaký objekt stát, tak v mobilní podobě,“ míní městský architekt. Podle něj vznikla trafika na konci devadesátých let a svoji funkci dávno ztratila.

Prázdný prostor chtělo město nabídnout Anifilmu, který se před měsícem konal v Liberci, ale nepochodilo. „Odmítli tam pobývat kvůli nepořádku a puchu.“

Strom bude lepší, říkají památkáři

Protože nechtěná dominanta leží v památkové zóně, museli se k demolici vyjádřit i památkáři. „Je to drobná utilitární stavba bez extra hodnot. To se stavělo jako stánek,“ vysvětluje nulovou architektonickou hodnotu trafiky památkář Jaroslav Zeman.

„Rozhodně je to věc, která prostor nezvelebovala. Myslím, že náhrada v podobě stromu bude určitě lepší než tato devadesátková hrůza,“ dodává Zeman.

Právě strom, konkrétně platan, několik laviček a pítko místo po demolici doplní. „Myslím, že naše řešení zjemní prostor,“ dodává Janďourek.

Ne každému se ale nové řešení líbí. „Kiosek nebyl bůhvíjaký skvost, ale spoustě z nás tak nějak přirostl k srdci. Škoda, že se pro něj nenašlo nějaké smysluplné využití,“ posteskla si Liberečanka Martina Teplá.

Kruhový stánek radnice koupila v roce 2018 za 400 tisíc. V loňské anketě se pro jeho zachování vyslovilo osmnáct procent z 3200 hlasujících. Demolice vyjde město na čtvrt milionu korun.