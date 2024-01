Stavba liberecké náplavky začne na jaře. Kraj zaplatí méně, než čekal

Náplavku u Lužické Nisy, její přemostění i prostranství u nového parkovacího domu postaví podle projektu studia re:architekti vítězná firma výběrového řízení CL-Evans, původně dceřiná společnost Syneru.

„Celkem jsme obdrželi šest nabídek, takže bylo z čeho vybírat a jako nejvýhodnější jsme vybrali tu od firmy CL-Evans. Předpokládaná hodnota stavby činila necelých 160 milionů korun včetně DPH. Firmu jsme vysoutěžili za 130 milionů korun a dosáhli jsme tím úspory zhruba dvacet procent, což přibližně odpovídá hodnotě DPH, a je to, myslím, dobrá zpráva,“ konstatoval Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro rezort ekonomiky.

Stavba by měla začít letos na jaře a na její dokončení bude mít firma 330 dní, což považuje Miklík za velmi dobrý termín. Celý projekt volně navazuje na první etapu revitalizace prostranství a stavbu kritizovaného parkovacího domu, který se otevřel začátkem letošního roku.

„Uvědomujeme si, že jsme odpovědní za to, jak vypadá okolí krajského úřadu, a chceme ho vrátit obyvatelům a návštěvníkům jako odpočinkovou zónu s jedinečným přístupem k řece Nise. Součástí projektu bude její přemostění, které umožní důstojný vstup do sídla krajského úřadu bez zbytečného obcházení. Zároveň se tím naplní vize autora projektu krajského mrakodrapu Zdeňka Plesníka, jehož projekt v šedesátých letech 20. století s vybudováním takového mostu počítal,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Na zmíněné akce Libereckého kraje naváže s rekonstrukcí svých pozemků také statutární město Liberec. Dohromady tak vznikne komplexní úprava dolního centra města, jež bude zahrnovat celou plochu parku Na Rybníčku, zpevněná místa navazující na náplavku, vstup do budovy krajského úřadu nebo zeleň mezi Domem kultury a sídlem CHKO Jizerské hory.

Projekt počítá také se zpřístupněním řeky a jejím včleněním do veřejného prostoru. Nově přibudou stánek s občerstvením, veřejné toalety, stupňovité schodiště vhodné k sezení a doplněny budou rovněž další dřeviny, lavičky a dětské hrací prvky. Celý prostor by měl být do budoucna využíván také jako náměstí pro konání slavností či trhů.

Náplavka má své odpůrce

Ne všichni obyvatelé Liberce vyhlíží novou náplavku s nadšením. V minulosti padl během veřejné prezentace vizualizací od jednoho z posluchačů názor, že takový projekt není potřebný. „Koryto by se mělo jen vyčistit, spravit nábřežní zdi. Tohle mi přijde zbytečné,“ konstatoval.

Podle architekta projektu Davida Pavlišty se však přínos náplavky projeví až časem. „Voda ve městě bude čím dál cennější a možnost kontaktu s ní nebo osvěžení bude hrát čím dál významnější roli,“ reagoval tehdy.

Podle příspěvků na sociálních sítích se lidé zase obávají toho, aby se náplavka nestala dalším místem, kde se budou scházet různá individua a bezdomovci. Jiní ji vítají a těší se, až zanedbaná část centra prokoukne.