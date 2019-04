Léto bez knížek a časopisů. Kvůli opravám se zavře krajská knihovna

Zaměstnanci budou také masivně přečipovávat knihy, aby si je čtenáři mohli nově půjčovat i sami.

Při stavebních pracích opraví dělníci světlík a část střechy, do knihovny totiž tudy zatéká. Ve studijní knihovně v prvním patře také vzniknou dvě zóny oddělené skleněnou přepážkou.

„Někdo si stěžuje, že ve studijní knihovně není ticho, po úpravách tu už klid rozhodně najde. Druhá studovna bude zase týmová. Dnes je trendem to, že se scházejí studenti a učí se společně. Tady k tomu budou mít podmínky,“ zmínila ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci Blanka Konvalinková.

Staré vzácné tisky dostanou kvalitní klimatizaci se stálou teplotou 18 stupňů Celsia a padesátiprocentní vlhkostí. Knihovna také zmodernizuje zastaralé informační tabule na venkovním plášti budovy nad vchodem.

Nové toalety i koberce

Nové budou i toalety pro čtenáře, v budově se vymění staré ošlapané koberce. Na jejich špatný stav čtenáři v minulosti upozorňovali v anketách spokojenosti. I když se knihovna snaží zařízení pravidelně opravovat a koberce čistit, za 19 let je mnohde notně opotřebované.

Budovu denně navštíví 1 500 lidí, v průběhu roku je to přibližně 350 tisíc. Ročně se v knihovně koná přes tisíc akcí.

Zaměstnanci budou během doby, kdy bude knihovna mimo provoz, přečipovávat celý knižní fond. Ve volném výběru čítá na 300 tisíc svazků. Knihovna totiž přejde na novou RFID technologii, která umožní nejen efektivnější ochranu dokumentů, ale i samoobslužné půjčování. Zkrátí se tak doba strávená u samoobslužného pultu.

„Chtěli bychom, aby si uživatelé půjčovali víc sami,“ zmínila Konvalinková.

Kvůli omezení knihovna od 1. května dočasně zvýší limit vypůjčených dokumentů. Čtenáři starší 15 let si mohou vypůjčit až padesát knih, 25 CD, čtyřicet časopisů, deset filmů na DVD, pět her, deset map. Děti až třicet knih, deset časopisů, 25 CD, deset filmů na DVD, pět her.

Knihovna také prodlouží výpůjční dobu. Všechny vypůjčené dokumenty mohou čtenáři vracet během září, nejpozději na začátku října podle data na výpůjčním lístku. Všem čtenářům knihovna prodlouží platnost registrace čtenářského průkazu o 3 měsíce.

Pobočky dostanou více knih i časopisů

Objednávky ze skladů a půjčoven v hlavní budově nebude knihovna během uzavření vyřizovat. Výdej rezervací ale po domluvě umožní na vybrané pobočce.

„Městské pobočky knihovny budou během uzavření hlavní budovy zásobovány větším množstvím žádaných knih a denního tisku,“ uvedla ředitelka Konvalinková. K dispozici uživatelům budou v rozšířené otevírací době pobočky Králův Háj, Vesec a Ruprechtice.

Celkový rozpočet projektu čítajícího stavební úpravy, ochranu fondu a zlepšení prostředí pro návštěvníky knihovny, je 37 milionů korun. Většina peněz půjde z Evropské unie. Letošní výdaje budou ve výši 26,7 milionu korun. Z toho jen na stavební práce padne 17,5 milionu.