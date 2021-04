Františkov se obává přívalu kamionů na nové silnici k průmyslové zóně

Auta tam jezdí jedno za druhým. Podle sčítání dopravy v roce 2016 projelo Švermovou ulicí v Liberci Františkově denně téměř 12 tisíc aut. Za poslední čtyři roky provoz ještě vzrostl a místní se obávají, že bude ještě hůř.

Přes Švermovu, která prochází obytnou čtvrtí, má vést nové silniční napojení areálu bývalé slévárny Ostašov. Jeden z největších brownfieldů v Liberci se má vrátit průmyslové výrobě.



Areál o rozloze 23 tisíc metrů čtverečních chce společnost Finapra Development proměnit v Industrial Park Liberec. Než se ale začnou průmyslové haly na místě bývalé slévárny stavět, je třeba vyřešit dopravní napojení. A to má vést právě Švermovou ulicí a pak po nové silnici, která se plánuje kousek nad areálem Svedu až k bývalé slévárně.

S takovým řešením ale nesouhlasí osadní výbor Františkova. Vést kamiony přes už tak přetíženou Švermovu ulici, kolem základní školy a sídliště, je pro místní nepřípustné.



„Není to tak, že bychom odmítali revitalizaci slévárny. Jen se snažíme o alternativní řešení, které by ještě víc nezatížilo Švermovu ulici. Jsou tu každodenní kolony aut a kamiony do nové zóny to ještě zhorší. Poslali jsme připomínky už před několika měsíci, ale žádná reakce nepřišla. Přestáváme rozumět smyslu osadního výboru, když se nemůžeme vyjadřovat k tak zásadnímu tématu,“ stěžuje si předseda osadního výboru Boris Pleštil.

„Je to tady peklo. Kolony se ve špičkách táhnou od pošty až k viaduktu. Vyjet od pumpy nebo od pošty se často podaří jen díky tomu, že se nad vámi někdo z řidičů v koloně smiluje a pustí vás,“ líčí jeden z místních Roman Černý.



Osadní výbor proto navrhuje, aby kamiony do areálu slévárny jezdily kolem Globusu a pak ulicí Domky, která vede nad letištěm. Tedy z opačné strany než přes Františkov.

„Ulici Domky lze rozšířit nebo doplnit výhybnami, okolo jsou volné pozemky patřící městu. Pokud by byl sjezd u Globusu z dálnice ucpaný, mohou dispečeři v průmyslové zóně Ostašov navést kamiony Švermovou ulicí, která by sloužila jen jako záložní dopravní spojení,“ popisuje Pleštil.

Za obyvatele Františkova se postavila i opozice. „Přeci musíme všichni cítit, že napojení průmyslové zóny skrz zónu obytnou, kde se pohybují stovky lidí, je špatně. Dopravní studie ukazuje, že by tam mělo jezdit zhruba 300 dalších kamionů denně, to je velká zátěž. Pokud by se hlavní příjezdová cesta udělala přes ulici Domky, odvedlo by to ze Švermovy i provoz z Kovošrotu, který ji dnes také velmi zatěžuje a také další kamiony z průmyslové zóny Sever, které dnes také jezdí přes Františkov,“ upozornil zastupitel Jindřich Felcman (ZpL).

Bez napojení zóna nebude

Náměstek primátora Jiří Šolc ale tvrdí, že obnovený průmyslový areál výrazné navýšení kamionové dopravy nepřinese. „Určitě to nebude tak strašné, rozhodně by to mělo být méně nákladní dopravy, než když v areálu slévárny svého času sídlila spediční firma,“ sdělil Šolc. Konkrétní číslo ale neuvedl.



Bližší podrobnosti zatím nesděluje ani firma Finapra, která areál slévárny vlastní. „Bude to v řádu jednotek srovnatelných s ročním nárůstem intenzity dopravy v České republice,“ sdělil ředitel firmy Michal Zítko.

Tají zatím i to, jaká výroba bude v areálu probíhat. Bez nového dopravního napojení se ale nemůže nově vznikající průmyslová zóna rozjet. Souhlas města s vedením trasy přes Františkov je tak pro Finapru důležitý. „Finapra by nám za to měla poskytnout dva miliony na rozšíření křižovatky Švermova - Žitavská a jako kompenzaci dát osm milionů na zvýšení bezpečnosti na ulici Švermova,“ zmínil primátor Jaroslav Zámečník.

Opozice to ale odmítá. „K čemu těch osm milionů bude, když tam bude jezdit takové množství kamionů? Navíc ta ulice nejde rozšířit, tak jak tam chcete zvyšovat bezpečnost? Bezpečněji tam bude, když se doprava ve Švermově ulici sníží, ne že ještě vzroste,“ řekl Felcman.



Z jednání zastupitelstva byl nakonec bod po dlouhé diskuzi stažen. Nově se o něm má hlasovat na dubnovém zasedání.