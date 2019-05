Firma slibuje Liberci infocentrum na okraji lesa, chce vyměnit pozemky

Kalendář Liberecka koupil od města v roce 2008 za 158 tisíc pozemek o rozloze 174 metrů čtverečních mezi tramvajovou zastávkou Botanická směrem do města a sousední trafikou. Podle smlouvy tam měl postavit informační centrum, aby se zlepšila infrastruktura pro turisty mířící do Lidových sadů a do zoologické zahrady.

Měl tak učinit do prosince 2010, jinak měl pozemky za kupní cenu městu vrátit. Nestalo se však ani jedno. Infocentrum nestojí a pozemek má dál Kalendář Liberecka.

Teď si firma požádala o směnu pozemku za jiný. Vybrala si plochu naproti Lidovým sadům u konečné tramvaje. Nad historickou meteorologickou budkou je tam pozemek ve tvaru trojúhelníku obehnaného kamennou zídkou.

„Nechápu tu drzost si diktovat, za co chtějí pozemek směnit. Zastupitelstvo se v roce 2015 usneslo, že pozemek u trafiky vykoupí zpět, protože nebyly dodrženy podmínky smlouvy. Ale k ničemu nedošlo. A teď přijde nehorázný požadavek na směnu,“ uvedl Ondřej Petrovský (ZpL).

Opozici nedává směna pozemků smysl

Kalendáře se naopak zastává radní Petr Židek (ODS). Právě s touto stranou je Kalendář Liberecka spojen. Jeden z majitelů je bývalý poslanec ODS a exnáměstek primátora Tomáš Hasil.

„V té smlouvě je sice napsáno, že pozemek mají vrátit, ale není tam termín do kdy. Nejsem právník, ale je možné, že už to je promlčené,“ řekl Židek.

S tím nesouhlasí zastupitelka Zuzana Kocumová (LOL). „Úředníci musí dohledat, co se dělo poté, co se schválil výkup pozemku a jak to, že se to usnesení nesplnilo. Když existuje jedno platné usnesení, není možné, aby se tady přijímalo druhé, úplně jiné,“ říká.

Podle opozice nedává směna pozemků smysl. Odbor ekologie a veřejného prostoru totiž trvá na tom, že na pozemku u konečné tramvaje mají zůstat vzrostlé stromy, které tam rostou.

„Jak tam chtějí budovat infocentrum, když stromy mají zůstat? Trochu to připomíná situaci před mistrovstvím světa v roce 2009, kdy město přišlo o řadu pozemků při podivných směnách. Pro Kalendář Liberecka je ten pozemek takovou pákou, pomocí které si bude městu diktovat, co kde chce směnit. Celé je to hloupost,“ myslí si Josef Šedlbauer (ZpL).

Vedení města o pozemek stojí

Vedení města naopak směnu obhajuje. Současný pozemek Kalendáře totiž z části zasahuje do tělesa hráze nad Jezírkem u restaurace Rybářská bašta.

„Potřebujeme hráz opravit a celý ten prostor zvelebit. Jde o Masarykovu třídu, která je vstupní branou do Lidových Sadů. Proto je dobré, aby ten pozemek patřil městu,“ zdůvodňuje primátor Jaroslav Zámečník.

Podle opozice se ale může hráz jezírka opravit, i když tam je pozemek Kalendáře Liberecka. A nové infocentrum naproti Lidovým sadům prý také není potřeba. Město ho může zřídit samo buď v budově Lidových sadů nebo u vstupu do sousední zoo.



Kalendář Liberecka celou věc považuje za uměle vyvolanou kauzu. „Nám je jedno, který pozemek budeme mít. Teď máme ten, na kterém nemá smysl infocentrum stavět, když se vchod do ZOO přesunul. A na tom druhém pozemku se zase nesmí stavět, dokud neproběhne změna územního plánu. A ta nebude ještě několik let. Městu tak platíme nájemné a daň z nemovitosti za pozemek, ze kterého nic nemáme. A my jsme ti špatní? K té směně nás vyzvalo město,“ oponuje jeden z jednatelů firmy Pavel Michal. Po kritice opozice bude vedení města o celém záměru ještě znovu jednat.