Pod Ještědem plánují rozhlednu s barem a úschovnou, navrhnou ji studenti

„Líbila by se nám rozhledna ve spojení s aprés ski barem, aby si tu lidé mohli dát drink anebo se rychle občerstvit, až sjedou z nové sjezdovky,“ přiblížila Renata Balašová ze skiareálu Ještěd, který provozuje společnost Tatry Mountain Resorts (TMR).

Své nápady musejí studenti situovat do prostoru v blízkosti lyžařské školy ve spodní části areálu, u centrálního parkoviště.

„Chceme, aby stavba korespondovala s výškou stromů, nechceme tvořit žádnou další dominantu. Nemáme ani limity, co se týče materiálu, tvaru, barvy. Chceme využít kreativity studentů,“ dodala Balašová.

Studenti nejsou omezeni materiálem ani rozpočtem

Studenti budou pracovat pod vedením zkušených architektů a pedagogů. Jedním z nich je i Petr Šikola z ateliéru Domy jinak architekti.

„Už jsme v Liberci dělali několik studentských projektů, kdysi třeba návrh na zástavbu Perštýna, potom na území Textilany, teď naposledy na novou městskou část v prostoru bývalých jatek u Americké ulice pod Ještědem,“ řekl Šikola.

Pro své studenty nyní hledali specifické zadání na architektonicko-konstrukční projekt. V něm tedy musí vytvořit stavbu, kde je konstrukce tak výrazná, že zastiňuje architekturu, jde třeba o lávky, rozhledny či zavěšené pěší trasy.

„Studentů je asi patnáct, jsou v pátém ročníku a pracují samostatně. Dohlíží na ně ale pedagogové – architekt a inženýr, s nímž konzultují technickou proveditelnost stavby. A my jako architekti pak hlídáme celkovou smysluplnost. Jejich nápady musí být realizovatelné,“ vysvětlil architekt. Pro skiareál budou tvořit poprvé.

Studenti nejsou omezeni materiálem, ani žádným rozpočtem. Vědí jen, že mají navrhnout skibar pro osmdesát až sto lidí, vyhlídkovou plošinu na Liberec a depot pro lyže. Na vypracování mají tři měsíce.

„Chceme, aby do budoucna lidé jezdili rádi do skiareálu tramvají. A aby nemuseli s sebou vozit lyže, nabídneme jim tu jakýsi depot, kde by si je mohli uložit na celou sezonu,“ podotkla Balašová. „Pokud se nám bude některý z nápadů líbit, je možné, že jej klidně už příští rok postavíme,“ dodala.