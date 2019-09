Ještěd žene lyžaře do tramvají, kvůli klimatu nepřistaví parkoviště

Minulý měsíc obsadili svahy Ještědu aktivisté z hnutí Rebelie proti vyhynutí (Extinction Rebellion). Roztáhli tam své logo v podobě přesýpacích hodin, které znázorňují, že čas na záchranu planety se krátí.

„Sice to byla nelegální, neohlášená akce, ale nakonec jsme se s nimi dohodli, protože ani nám není změna klimatu lhostejná. Proto jsme se rozhodli pro kampaň s názvem Ještědéle. Chceme, aby ještědský areál šel příkladem v ekologickém chování,“ uvedla marketingová manažerka areálu Renata Balašová.

Jednou z věcí, která se tak na Ještědu neuskuteční, je přístavba dalšího patra parkoviště nad konečnou tramvaje.

„Chtěli jsme parkoviště rozšířit, ale obrátili jsme. Teď budeme místním lyžařům vysvětlovat, že je lepší přijet k nám tramvají. Dopravní spojení z centra města je sem do areálu unikátní, je třeba toho využít,“ poukázala Balašová.

Nájemce areálu, společnost TMR, proto počítá v dolní části u stanice lanovky Skalka s výstavbou takzvaných skidepotů.

„Je to poměrně novinka v lyžařských areálech. Do skidepotů si budou moci lidé uložit svoje věci, lyže, hůlky, boty a do střediska pak už jen přijet tramvají, věci si vyzvednou, zalyžují si a pak tam věci zase uloží. Studenti architektury z ČVUT nám už udělali několik návrhů skidepotů, k vidění budou 14. září v rámci Dne oslav Ještědu,“ upřesnila Balašová.

Areál také vylepší systém úklidu odpadků, omezil už sekání luk, plánuje pořádání osvětových akcí s tematikou ochrany životního prostředí, pracuje na úspoře energií. U Skalky chce také založit lesní školku, která bude přístupná veřejnosti.

„Bohužel, z vlastních zkušeností víme, že děti dnes už ani nevědí, jak vypadá třeba jednoletý stromek, co všechno je potřeba, aby z něj vyrostl velký strom, jak dlouho to trvá a jak špatné je vandalství,“ podotkla Balašová.

Podle ní také vedení areálu vyslyšelo námitky veřejnosti na novou sjezdovku Skalka. Městu Liberec pak TMR nabídlo, že zalesní 20 hektarů na vybraných plochách, což odpovídá počtu hektarů, které na Ještědu zabírají sjezdovky.

„Oceňujeme tuto iniciativu. Už jsme vytipovali místa v rekreačním areálu ve Vesci, kde si lidé často stěžují, že tam není žádný stín. Počítáme, že by tam vznikly takové ostrůvky lesa, které by nebránily pořádání akcí jako je Benátská a podobně, a přitom by se vyšlo vstříc lidem,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník.