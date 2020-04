Pod Ještědem roste autokino, servírky budou jezdit na kolečkových bruslích

„Inspirovali jsme se u autokin z amerického prostředí, takzvaného Drive-in kina, kde se zvuk přenáší pomocí rozhlasové frekvence. Lidé si ho naladí ve svém autě a můžou tak nerušeně koukat na film, který budeme promítat,“ říká Zuzana Pětníková, která společně s Vladimírem Wünschem promítání s názvem Bourák fest pořádá.

Filmy však nebudou jediná zábava, na kterou se návštěvníci festivalu mohou těšit.

„Startujeme autokinem a v dalších týdnech se návštěvníci mohou těšit i na koncerty kapel, které nasnímáme a zvuk půjde rovněž do rádia v autě,“ slibuje Pětníková, kterou na myšlenku autokina přivedl Wünsch.

„Pohybujeme se na kulturní scéně a máme kolem sebe spoustu kamarádů, kteří kvůli koronaviru ze dne na den přišli o práci. Když se začaly rušit i festivaly, tak jsme přemýšleli, jak kultuře pomoci. Vláďu před měsícem napadlo autokino spojené s koncerty a hned mi volal, jestli to neuspořádáme,“ přibližuje Pětníková.

Rodina ve čtyřech, na rande maximálně ve dvou

Kvůli přísným hygienickým podmínkám je kapacita parkoviště omezena na 200 vozů, které od sebe dělí dva metry. Okénka můžou mít otevřená jen na jedné straně, rodina smí přijet ve čtyřech lidech, ostatní v autě mohou být maximálně ve dvou.

„Přišla mi řada dotazů, jestli může kluk vzít holku na rande. Odpověď je tedy ano,“ říká s úsměvem Pětníková a popisuje, jak bude autokino fungovat.

„Člověk si doma koupí lístek dopředu a přijde mu QR kód. Přijede na místo, my si přes okénko kód bezkontaktně nahrajeme a ukážeme mu, kde může zaparkovat,“ přibližuje.

Chybět nebude ani občerstvení, které obstarají místní podniky. „Lidé si z auta on-line objednají, co by si rádi dali, a holky na kolečkových bruslích jim to dovezou a zavěsí na zrcátko,“ vysvětluje Pětníková. Na místě budou rovněž mobilní toalety, které projdou po každém použití dezinfekcí.

První promítání naplánovali pořadatelé na 8. května a poběží celý prodloužený víkend. S pravidelným programem pak navážou další města.

„Každý den chystáme několik představení. Odpoledne pro děti, pak nějakou klasiku. Budeme mít ohromnou LED televizi o velikosti osm metrů na čtyři a půl metru, nemusíme tak čekat na soumrak. Konkrétní filmy ale zatím nemůžu prozradit, ještě dolaďujeme licence. Máme vyhlédnuté i kapely. V Liberci bychom určitě chtěli někoho místního,“ dodává Pětníková s tím, že vstupenka na jedno představení by měla stát 139 korun.