Po penězích za jablonecký terminál sáhl Liberec, dá je na dopravu a školku

Když jablonečtí zastupitelé v březnu odsunuli naplánovanou stavbu dopravního terminálu, odmítli tím také dotaci z Evropské unie ve výši přibližně 150 milionů korun, se kterou se na tento projekt počítalo. Druhé největší město kraje si z částky nakonec chce nechat pouhých 25 milionů a nepočítá s žádnými většími akcemi. Po zbytku peněz tak skočil sousední Liberec. Podpora z aktuálního dotačního programu totiž platí pro aglomeraci obou měst.

To, že větší část peněz původně určená pro jablonecký terminál poputuje do krajské metropole, potvrdila liberecká náměstkyně Radka Loučková Kotasová (ANO), která je zároveň předsedkyní řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ).



„Zhruba 125 milionů korun, které se ukázaly jako volné poté, co je Jablonec nad Nisou nemá jak využít, nasměrujeme k nám, do Liberce. Investujeme do oblastí, jako je bezpečnost v dopravě. Například do přechodů pro chodce a do chodníků. A dále do parkoviště P+R v Pastýřské ulici, ale také do vzdělávání a sociálního bydlení. Rekonstrukce by se tak mohla dočkat například Mateřská škola Malínek, kam chceme investovat cca osmdesát milionů korun. Dalších zhruba čtyřicet milionů pak přesuneme do krajské silnice na Ještěd, která sice patří kraji, ale město Liberec se na její rekonstrukci bude určitě podílet,“ odhalila Loučková Kotasová.

Dodala, že o přesunu peněz už jednal řídící výbor IPRÚ. Změnu využití dotace ale musí ještě schválit ministerstvo pro místní rozvoj.



Jablonecký náměstek Petr Roubíček (ODS) minulý měsíc uvedl, že je mu sice líto, že město přijde o desítky milionů korun, ale že část peněz určitě využije.



„Budeme čerpat alespoň část, řádově asi 20 milionů korun asi na tři akce, například na vybudování cyklopruhů v Palackého ulici. Je mi to líto i vůči Liberci, kde mají také připravené projekty, ale mají problém s kofinancováním vzhledem k napjatosti jejich rozpočtu a vývoji sdílených daní v letošním roce,“ řekl náměstek.



Lítost nad „odplutím“ velké části dotace sdílelo také v Jablonci koaliční ANO. „ Šlo nám hlavně o projekt takzvaného Komunitního domu 2, který vzalo zastupitelstvo, včetně mě, na vědomí už v roce 2015. Bohužel jsme ale zjistili, že komunitní dům ani žádný jiný projekt nejsou ve fázi přípravy, která by umožňovala jejich realizaci, a tedy i čerpání prostředků z IPRÚ,“ uvedla zastupitelka Jana Pastuchová. „Byli jsme přesvědčeni, že se na těchto projektech intenzivně pracuje a budou tedy pro čerpání prostředků z IPRÚ připraveny podobně jako samotný terminál.“



Práce na terminálu měly začít letos

Začít pracovat na terminálu v Kamenné ulici měli stavbaři již letos. Vedení města sdělilo, že za odsunutím akce do dalších let je skluz v přípravě. Opozice zase tvrdila, že i přesto by se dílo za určitých podmínek dalo stihnout vybudovat.



Náklady na terminál, který se připravuje již třetí volební období a má propojit autobusovou, železniční a později tramvajovou dopravu, se postupně vyšplhaly až na téměř půl miliardy korun. Přitom na začátku se odhadovaly na zhruba 160 milionů. Součástí stavby měl být i parkovací dům, do nějž by se skrylo cca 200 vozů. Právě zvýšení cen je jedním z dalších důvodů, proč stavba prozatím nevyroste.



Náměstek Roubíček na březnovém jednání zastupitelů uvedl, že posunutí začátku stavby bylo v současné situaci nejlepší možné řešení.

„Na začátku roku 2019 se to možná ještě mohlo jevit tak, že se to dá stihnout, ale nastalo, co nastalo, a my jsme vyhodnotili, že je to velké riziko. Že začneme, ale nestihneme v termínu zahájit na terminálu provoz, a tudíž je tu vysoké riziko ztráty dotace. Je opravdu lepší to třeba o rok odložit a v klidu připravit všechny věci. Dotační programy i nadále říkají, že budou podporovat podobné dopravní stavby. Jediná nevýhoda je, že terminál budeme soutěžit v rámci celé republiky. Na druhou stranu je projekt připravený a v mašličkách ho můžeme odevzdat. Má nadregionální význam, a to mu v soutěži o dotaci dá hodně bodů,“ řekl náměstek.