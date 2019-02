Dopravní podnik ve svěráku. Nejsme z nejhoršího venku, říká jeho šéf

V nejsložitější situaci za celou dobu své existence se na přelomu ledna a února ocitá Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ). Už za týden vyprší smlouva mezi ním a firmou BusLine, která pro něj zajišťuje provoz MHD na 40 procentech linek v Liberci a na všech linkách v Jablonci. Už je jisté, že v Liberci se „rozvod“ s BusLine podaří a dopravní podnik zde bude jezdit sám, v Jablonci situaci komplikuje antimonopolní úřad a také neschopnost politiků dohodnout se na nějakém funkčním modelu.

„Jablonec má založenou vlastní dopravní společnost, jedná za našimi zády s naším subdodavatelem a z jednání, která jsme vedli, jasně plyne, že o další spolupráci s námi zájem bohužel není,“ shrnuje současnou situaci předseda představenstva DPMLJ Michal Zděnek.

Jste ve funkci půl roku, ale žádná doba hájení vás nečekala – nastoupil jste v době, kdy policie odvedla devět lidí, mezi nimi i představitele předchozího vedení a obvinila je ze závažných trestných činů, včetně korupce. Pověst dopravního podniku utrpěla, do vyšetření kauzy se pozastavily dotace z operačních programů. Vidíte světlo na konci tunelu?

Dopravní podnik má za sebou opravdu velmi bouřlivý rok. Vyměnilo se kompletně představenstvo společnosti, významnou rekonstrukcí prošla i dozorčí rada. Změnil se také způsob vedení společnosti, nově je uplatňován německý model, ve kterém je akcentována úloha dozorčí rady. Bohužel se potýkáme a ještě dlouhou dobu potýkat budeme s řadou problémů, které jsme zdědili. Nebudu nic zastírat. Činnost dopravního podniku samozřejmě zcela zásadním způsobem ovlivňuje trestní stíhání některých členů bývalého vedení společnosti, respektive jeho následky. Děláme všechno pro to, abychom podnik ochránili před možným postihem jako právnické osoby, ale minulost ovlivnit samozřejmě nikdo z nás neumí. Snažíme se také zachránit maximální možnou část dotačních titulů, které jsou ohroženy v důsledku trestního řízení. Za cenu zásadních a nepříjemných úspor v oblasti oprav a rekonstrukcí tramvajových tratí se nám podařilo společnost finančně stabilizovat, ale stále nejsme ani finančně z nejhoršího venku.

Za týden, 25. ledna, končí smlouva mezi vámi a firmou BusLine, která pro vás zajišťovala MHD v Jablonci a 40 procent linek v Liberci. Jak jste se s tou situací vypořádali?

Když odhlédnu od nepříjemných problémů způsobených v minulosti, a které konzumují většinu mého času, tak mám radost z nákupu autobusů Mercedes, které využijeme v oblasti Liberce. Tady nebude problém BusLine nahradit, MHD v Liberci převezmeme plně pod svá křídla. Podařilo se nám na podzim koupit 11 používaných autobusů z Německa zhruba za cenu jednoho nového. Naši řidiči i cestující si tyto vozy zatím velmi pochvalují. Podařilo se nám také ukončit některé nevýhodné smlouvy, jmenovat mohu například oblast dodávky pohonných hmot. Opakovaně říkám, že největší devízou dopravního podniku jsou lidé a za tímto tvrzením si stojím.

Dobře, to bychom měli Liberec. A co Jablonec nad Nisou? Tam se vám nedaří nikoho vysoutěžit, nejlevnější nabídka od Autobusové dopravy Podbořany je za 100 milionů korun, tedy téměř o polovinu víc než jste doposud platili firmě BusLine.

Rád bych zdůraznil, že výpověď ze strany BusLine považujeme za neoprávněnou a její platnost zpochybňujeme a zpochybňovat nadále budeme. Bez ohledu na to, zda BusLine bude chtít spolupracovat či nikoliv, jsme připraveni zajistit provoz MHD v Liberci vlastními silami, v Jablonci čekáme na výsledek šetření antimonopolního úřadu, který výběrové řízení zkoumá.

Pokud ÚOHS neshledá pochybení, jaké budou vaše další kroky?

Máme ve věci Jablonce dvě možnosti – buď uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem zakázky Autobusovou dopravou Podbořany, i za tu cenu 100 milionů, nebo se domluvit s Jabloncem nad Nisou, uvolnit jim ruce a oni si uzavřou napřímo smlouvu s BusLine. Vyvázali bychom se z tohoto svazku.

To znamená, že Jablonec už si vede separátní jednání s BusLine sám?

Na téma dopravní obslužnosti Jablonecka jsme vedli průběžně jednání, a to jak s předchozím vedením jablonecké radnice, tak i s tím novým, za účasti politických reprezentací obou akcionářů a zástupců kraje. Zástupci Jablonce od nás obdrželi nabídku dlouholeté spolupráce v rámci DPMLJ, a to ve dvou variantách, 5 nebo 10 let. Nabídka k našemu zklamání a překvapení nebyla přijata. Nabídli jsme optimalizovanou variantu, která obsahovala výrazné snížení počtu spojů a najetých kilometrů v zóně Jablonec. Tuto variantu také nepřijali.

To vypadá, že Jablonec o spolupráci s vámi vlastně nestojí.

Tak to reálně je. Primátor Jablonce pan Kroupa navíc zúčastněné informoval, že o dopravní obslužnosti Jablonce jedná se zástupci BusLine on sám. To nás skutečně zaskočilo, protože v té době probíhalo otevřené výběrové řízení, kde BusLine mohl být jedním z uchazečů. Zároveň nás primátor informoval, že má od BusLine nabídku spolupráce pro oblast Jablonecka. Jablonec má založenou vlastní dopravní společnost, jedná za našimi zády s naším subdodavatelem a z jednání, která jsme vedli, jasně plyne, že o další spolupráci s DPMLJ zájem ze strany Jablonce bohužel není.

Možná by tento scénář byl nejlepší pro obě strany.

Nabídli jsme zástupcům Jablonce možnost ukončení spolupráce dohodou, aby mohli postupovat samostatně, ani zde jsme zatím neuspěli. Dnes (ve středu, pozn. red) mělo proběhnout dlouho domluvené jednání mezi dopravním podnikem a zástupci Dopravního sdružení obcí Jablonecka (který Jablonec ovládá, pozn. red.). Nikdo na něj ale nepřišel.

Nabízí se otázka, proč ta nabídka od Autobusové dopravy Podbořany byla tak vysoká. Nevyužili časové tísně, v níž jste, a cenu schválně nenafoukli?

Jistě, taháme za kratší konec provazu a všechny trumfy v rukou má někdo jiný. Nabídli vysokou cenu, protože si to mohli dovolit.

Spousta lidí nechápe, proč vlastně v obou městech nejezdíte sami, pouze pod hlavičkou dopravního podniku. Opravdu by to byl takový problém obejít se bez subdodavatele?

Dopravní obslužnost Jablonce zajišťovala reálně vždy, pouze a výhradně společnost BusLine. My nemáme v Jablonci jediného svého řidiče, nemáme tak technické zázemí. Jsme tedy snadno vydíratelní.

Na autobusech se prezentujete náborovou kampaní, hledáte nové řidiče. Na co ty lidi v dnešní době téměř nulové nezaměstnanosti vůbec lákáte?

Podepsali jsme novou kolektivní smlouvu na dva roky, kde jsme výrazně zlepšili podmínky našich zaměstnanců, zvýšili jsme jim platy i další benefity, nabízíme náborový příspěvek. Situaci vnímám pozitivně, i odbory to tak vidí. Ve fabrikách samozřejmě umějí lidi zaplatit lépe. Práce pro dopravní podnik je založena na vztahu k dopravě, na srdcařích. Lidé, kteří k nám chodí pracovat, mají rádi městskou dopravu, jsou ochotni přistoupit na třeba nižší plat, s výhodou, že budou dělat práci, kterou mají rádi a která je baví.