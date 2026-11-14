Noční honička u Liberce skončila střelbou. Dvě policejní auta jsou na odpis....

Policisté chtěli řidičku osobního vozu Škoda zkontrolovat v pátek krátce po 22:30 u liberecké Home Credit Areny. „Řidička vozidla však nereagovala na opakovanou výzvu hlídky k zastavení vozidla a začala před policisty ujíždět, a to ve směru po silnici I. třídy č. 35 na Stráž nad Nisou,“ popsala policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.
Do pronásledování se tak zapojilo několik policejních hlídek. Zastavit řidičku se jim podařilo až ve Stráži nad Nisou, a to za použití zbraně a donucovacích prostředků. Během pronásledování došlo také k dopravní nehodě dvou policejních vozidel. Ta jsou v tak zničeném stavu, že jsou podle všeho fakticky na odpis.
Řidička se po zastavení odmítla podrobit dechové zkoušce i testu na přítomnost jiných návykových látek. „Policisté omezili řidičku na osobní svobodě a skončila tak na policejní služebně. Důvod, proč řidička před policejními hlídkami ujížděla, budou policisté nyní zjišťovat,“ dodala mluvčí.