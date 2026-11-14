Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Noční honička u Liberce skončila střelbou. Dvě policejní auta jsou na odpis

Autor: , ,
  8:06
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Neuposlechla výzvu k zastavení a před policisty začala ujíždět. Do pronásledování řidičky se v pátek večer zapojilo několik hlídek. Policisté ji zastavili až ve Stráži nad Nisou za použití služební zbraně a donucovacích prostředků. Během zásahu se navíc srazila dvě policejní vozidla. Žena následně odmítla test na alkohol i drogy.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Policisté chtěli řidičku osobního vozu Škoda zkontrolovat v pátek krátce po 22:30 u liberecké Home Credit Areny. „Řidička vozidla však nereagovala na opakovanou výzvu hlídky k zastavení vozidla a začala před policisty ujíždět, a to ve směru po silnici I. třídy č. 35 na Stráž nad Nisou,“ popsala policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Noční honička u Liberce skončila střelbou. Dvě policejní auta jsou na odpis. (14. listopadu 2026)
Noční honička u Liberce skončila střelbou. Dvě policejní auta jsou na odpis. (14. listopadu 2026)
Noční honička u Liberce skončila střelbou. Dvě policejní auta jsou na odpis. (14. listopadu 2026)
Noční honička u Liberce skončila střelbou. Dvě policejní auta jsou na odpis. (14. listopadu 2026)
8 fotografií

Do pronásledování se tak zapojilo několik policejních hlídek. Zastavit řidičku se jim podařilo až ve Stráži nad Nisou, a to za použití zbraně a donucovacích prostředků. Během pronásledování došlo také k dopravní nehodě dvou policejních vozidel. Ta jsou v tak zničeném stavu, že jsou podle všeho fakticky na odpis.

Řidička se po zastavení odmítla podrobit dechové zkoušce i testu na přítomnost jiných návykových látek. „Policisté omezili řidičku na osobní svobodě a skončila tak na policejní služebně. Důvod, proč řidička před policejními hlídkami ujížděla, budou policisté nyní zjišťovat,“ dodala mluvčí.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (60 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Tyranka z kauzy Kuřim ilustrovala dětské knížky. Po odhalení s ní nakladatel končí

Premium
Hana Bašová, kterou sedmiletý Ondřej nazýval Nenci, si prý jeho trápení...

Dříve měla přezdívku teta Nancy, nyní vystupuje pod pseudonymem Sofie Helfert a v občance má jméno Hana Bergamannová. Veřejnost ji ale pravděpodobně bude znát pod jejím původním jménem – Hana Bašová....

Tramvaj se srazila s autem, vůz skončil převrácený na střeše

Ve Vratislavicích nad Nisou se srazilo auto s tramvají. (13. listopadu 2026)

V libereckých Vratislavicích nad Nisou se v pátek ráno srazil osobní vůz s tramvají, načež auto skončilo převrácené na střeše. Při nehodě se nikdo nezranil. Silnice směrem na centrum Liberce byla...

Sparta si poradila s Vary, Pardubice s Kometou. Kladno triumfovalo v nájezdech

Tomáš Galvas z Liberce a Oscar Flynn z Třince ve vzájemném utkání hokejové...

Po reprezentační přestávce se hokejová extraliga vrátila kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec porazil Liberec 5:2, na domácím ledě se dařilo také Pardubicím, které zdolaly 6:2 Kometu Brno. V tabulce...

Na Sněžce měla stát koule. Bolí mě, že k tomu nedošlo, říká legendární architekt

Premium
Životní dílo architekta Zdeňka Zavřela (na snímku) ze SIALu převzalo...

Zasadil se o podobu Českého centra v Paříži nebo Nizozemské ambasády v africké Akkře. Životní dílo architekta Zdeňka Zavřela ze SIALu převzalo Severočeské muzeum v Liberci. To slibuje, že výkresy,...

Artis - Jablonec 2:1. Brňané přepsali dějiny, poprvé si zahrají ve čtvrtfinále poháru

Kapitán Artisu Martin Pospíšil slaví gól proti Jablonci.

Promoklí, zmrzlí, ale docela jistě spokojení. Fotbalisté Artisu Brno ve středečním osmifinále MOL Cupu porazili na domácím hřišti Jablonec 2:1 a vůbec poprvé v historii si zahrají mezi nejlepší...

Noční honička u Liberce skončila střelbou. Dvě policejní auta jsou na odpis

Noční honička u Liberce skončila střelbou. Dvě policejní auta jsou na odpis....

Neuposlechla výzvu k zastavení a před policisty začala ujíždět. Do pronásledování řidičky se v pátek večer zapojilo několik hlídek. Policisté ji zastavili až ve Stráži nad Nisou za použití služební...

14. listopadu 2026  8:06

Sparta si poradila s Vary, Pardubice s Kometou. Kladno triumfovalo v nájezdech

Tomáš Galvas z Liberce a Oscar Flynn z Třince ve vzájemném utkání hokejové...

Po reprezentační přestávce se hokejová extraliga vrátila kompletním 18. kolem. Vedoucí Třinec porazil Liberec 5:2, na domácím ledě se dařilo také Pardubicím, které zdolaly 6:2 Kometu Brno. V tabulce...

13. listopadu 2026  16:50

Konec kamionů pod okny. Ve Svoru otevřeli obchvat, zvýší se rychlost

Stavba silnice u Svoru trvala přes dva roky, práce vyšly na půl miliardy korun....

Až 13 tisíc aut podle posledního sčítání dopravy projelo přes Svor na Českolipsku. Mezi nimi jezdily kolem domů místních také kamiony a tranzitní doprava směrem na Šluknovský výběžek. Ředitelství...

13. listopadu 2026  16:05

Vánoční atmosféra ožívá v Liberci. Šaldovo divadlo uvede Louskáčka

Liberecké divadlo nastudovalo balet Louskáček. (10. listopadu 2026)

Jeden z nejznámějších titulů klasického baletního repertoáru uvede Divadlo F. X. Šaldy v Liberci. Baletní soubor nastudoval Louskáčka v režii a choreografii Filipa Veverky.

13. listopadu 2026  14:09

Tramvaj se srazila s autem, vůz skončil převrácený na střeše

Ve Vratislavicích nad Nisou se srazilo auto s tramvají. (13. listopadu 2026)

V libereckých Vratislavicích nad Nisou se v pátek ráno srazil osobní vůz s tramvají, načež auto skončilo převrácené na střeše. Při nehodě se nikdo nezranil. Silnice směrem na centrum Liberce byla...

13. listopadu 2026  10:12,  aktualizováno  12:13

Tyranka z kauzy Kuřim ilustrovala dětské knížky. Po odhalení s ní nakladatel končí

Premium
Hana Bašová, kterou sedmiletý Ondřej nazýval Nenci, si prý jeho trápení...

Dříve měla přezdívku teta Nancy, nyní vystupuje pod pseudonymem Sofie Helfert a v občance má jméno Hana Bergamannová. Veřejnost ji ale pravděpodobně bude znát pod jejím původním jménem – Hana Bašová....

12. listopadu 2026  16:29,  aktualizováno  17:06

Zdislavinu lebku vrátí k ostatkům možná už letos. Rektor baziliky řekl podrobnosti

Lebka svaté Zdislavy se vrátila do Jablonného v Podještědí. (30. května 2026)

Lebka svaté Zdislavy se možná ještě letos navrátí k ostatním ostatkům uctívané šlechtičny ze 13. století, které jsou uložené v kryptě baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Relikvii...

12. listopadu 2026  13:52

Z klukoviny vzešla dobrá věc. Cyklista spojil extrémní výzvu s pomocí dětem

Liberecký architekt Jakub Adamec extrémní cyklistickou výzvu spojil s pomocí...

Šestatřicetkrát vyjel během dvou dnů na Ještěd a dvakrát tím překonal výšku Mount Everestu. Nejprve to byla klukovina, která vzešla z debaty nad lahví vína. Jak vysoko by uměl na kole vyjet?...

12. listopadu 2026  11:25

Špilka, hokejový talent na roztrhání. Jméno dostal díky ukrajinskému svátku

23. 9. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, hokejová Maxa liga. Vasyl...

Junioři a extraliga dospělých v Liberci, k tomu první liga za Litoměřice. Nejlepší hokejový junior loňské extraligové sezony Vasyl Špilka kmitá jako pilka, je na roztrhání. „Chci si říct o stabilní...

12. listopadu 2026  9:21

Historický večer Artisu kalí další vyloučení. Poškozuje celý klub, čertí se Nádvorník

Issa Fomba z Artisu střílí vítězný gól v utkání s Jabloncem.

První domácí vítězství v sezoně, historický postup do čtvrtfinále MOL Cupu. Fotbalisté brněnského Artisu na podmáčeném trávníku ShipEx Areny porazilii Jablonec 2:1 a přidali se k nejlepší pohárové...

11. listopadu 2026  23:01

Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě

Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...

Artis - Jablonec 2:1. Brňané přepsali dějiny, poprvé si zahrají ve čtvrtfinále poháru

Kapitán Artisu Martin Pospíšil slaví gól proti Jablonci.

Promoklí, zmrzlí, ale docela jistě spokojení. Fotbalisté Artisu Brno ve středečním osmifinále MOL Cupu porazili na domácím hřišti Jablonec 2:1 a vůbec poprvé v historii si zahrají mezi nejlepší...

11. listopadu 2026  17:40,  aktualizováno  19:59

Neměli vodu na sprchování ani praní. Nové vodovody řeší problém pro stovky lidí

Modernizovaná úpravna v Machníně bude zásobovat vodou části Hrádecka a...

Na Hrádecku stavbaři dokončují vodovody, zatímco na Frýdlantsku se projekty teprve rozbíhají. Liberecký kraj z Fondu Turów, který slouží k financování nových vodovodů, přivaděčů a zdrojů pitné vody,...

11. listopadu 2026  16:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.