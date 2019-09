Pracoval na poli, pak maloval. Galerie představuje dílo odsunutého Němce

„V jednom historickém textu se píše, že pro Gebauera je nejkrásnější, když může vyjet na pole, pomoci lidem a pak začít malovat. Dokázal to skloubit,“ přibližuje německého malíře kurátorka výstavy Anna Habánová.

Gebauer se po studiích ve Vídni a v Drážďanech vrátil na rodný statek ve Slezsku, který převzal a hospodařil na něm. Častým námětem obrazů mu tak byla jeho rodina, ale také čeledíni a děvečky v hospodářství.

„Jeho stěžejní tvorbu lze rozdělit do tří základních okruhů, které vytvářejí celoživotně se doplňující rozsáhlé cykly, a to portréty, obrazy spojené s polními pracemi a velké figurální kompozice,“ shrnuje Habánová. Největší část umělcova díla vznikla mezi lety 1928 a 1937.

Na návštěvníky pronikavě hledí bankéř Koch

Hned u vstupu do sálu pod bazénovou vanou návštěvníky propichuje pohledem bankéř Koch. Ten odráží umělcovo období takzvané modernity.

„Ona modernita nespočívá pouze v technickém provedení a ve využití statického pohledu s upřeným zrakem, ale je to především prostředí moderního prostoru banky s černobílými dlaždicemi podlahy a přepážkami, ke kterým spěchají sebevědomí, moderně oblečení lidé,“ vysvětluje kurátorka.

Hned vedle Kocha pak na příchozí upřeně hledí Slezský sedlák, ještě do nedávna ztracený obraz.

„Vidíme tu velmi obdobný případ. Čelní pohled a za ním výjevy života na venkově. Pole, velký kříž a to, co ty lidi spojovalo s tamním prostředím.“ Návštěvníci nezůstanou ochuzeni ani o umělcova díla ovlivněná impresionismem. Patří mezi ně portréty dcery, syna, babičky a dědečka. Všechna svá díla navíc Gebauer přenášel rovnou na velká plátna. Dle Habánové se totiž nedochovaly žádné drobné kresby.

„Je to patrné i na jednom nedomalovaném obrazu ze 30. let, kde vidíme tečkované obrysy jednotlivých figur a postav. Teprve potom do nich zapracovával konkrétní detaily.“

Proč ale toto dílo zůstalo nedokončeno? „Na nějakou dobu musel v roce 1939 opustit svůj statek. Pak se zase vrátil. Ve čtyřicátých letech však vesměs ustává jeho malířská činnost. Namaloval dva velké oficiální obrazy, ale vzhledem k tomu, že v roce 1945 byl jeho statek zabrán dosídlenci a v srpnu 1946 byl umělec odsunut, tak už je nestihl domalovat,“ dodává Habánová. Paul Gebauer zemřel v roce 1951.