Bude tu odkladiště, bojí se Frýdlantští. Jejich nemocnici přebírá liberecká

V praxi to znamená, že liberecká nemocnice odkoupí zdravotnické zařízení od společnosti EUC za 8,6 milionů korun. Peníze na nákup jí poskytne Liberecký kraj. EUC na transakci přistoupilo s podmínkou, že mu zůstane nemocniční lékárna až do roku 2030. Lékárna dnes vydělává tři miliony ročně.

Někteří krajští zastupitelé ale zpochybňovali způsob převzetí nemocnice. „Nemáme problém s převzetím zdravotní péče, ale jde o to, za jakých podmínek k tomu dochází. Bylo by správné, aby o této transakci rozhodli všichni akcionáři Krajské nemocnice Liberec. Tedy i město Liberec a Turnov. A to se nestalo,“ uvedla krajská zastupitelka za Změnu Zuzana Kocumová.

Zástupcům KSČM se pak nelíbily nejasné termíny, od kdy má být jaká péče ve frýdlantské nemocnici nově zajištěna. Na to ale dnes vedení liberecké nemocnice neumí dát odpověď.

„Bude záležet mimo jiné na personálním stavu. Na tom, kolik lékařů ve Frýdlantě zůstane. Víme, že v poslední době odešli kromě lékařů i sestry a nemocnice tak není schopna zajistit ani následnou péči, pouze ošetřovatelskou,“ uvedl generální ředitel liberecké nemocnice Richard Lukáš. Obnovení péče proto podle něj ve Frýdlantě nějakou dobu potrvá.

Někteří obyvatelé Frýdlantska se ale obávají, aby ve městě skutečně nemocnice zůstala.

„Šíří se tady řeči, že Liberec si z frýdlantské nemocnice udělá jen takové odkladiště. Že tu místo nemocnice budeme mít jen léčebnu dlouhodobě nemocných. Liberec má sám problém s personálem, tak kde chce brát další doktory a něco tady otevírat,“ zmínila například obyvatelka z Frýdlantska Marie Kučerová.

Vedení liberecké nemocnice nepopírá, že chce do Frýdlantu v budoucnu přesunout oddělení následné péče z Jablonného v Podještědí.

Ve Frýdlantě obnoví ambulanci pro akutní péči

„Kromě toho chceme ve Frýdlantě obnovit čtyřiadvacetihodinovou akutní péči ambulance. Počítáme i s ortopedickými, chirurgickými a gynekologickými zákroky v rámci jednodenní péče. Ale od kdy a v jakém rozsahu, teď neumíme říct. Nicméně lůžková interna nebo chirurgie už se do Frýdlantu nikdy nevrátí. Kdybychom ale nepřevzali frýdlantskou nemocnici my, tak hrozilo, že už ji tady nikdo nikdy neobnoví,“ dodal Lukáš.

Podle hejtmana Martina Půty se krajská nemocnice zaručila, že zdravotní péče bude v takovém rozsahu, který vyloučí provozní ztráty. Kraj je nicméně připraven přispět na pohotovostní službu a akutní péči.

„Frýdlantsko je dopravně hůř dostupné, je tu vysoká nezaměstnanost, hodně starších lidí. Je nemyslitelné, aby odtud jezdili lidé za zdravotní péčí až do Liberce,“ řekl Půta. Peníze bude muset vydat i město Frýdlant, kterému patří nemocniční budovy. Půjde o investice do areálu ve výši zhruba 30 milionů korun.