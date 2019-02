Firmy kvůli nedostatku sil berou i narkomany, potvrzují experti i odbory

„Stále častěji se setkáváme s tím, že naši klienti pracují na směnách ve fabrikách. Dříve byli nezaměstnatelní, ale tím, že je dobrá ekonomická situace a nejsou lidi, firmy berou v podstatě kohokoliv. A prakticky jim to vyhovuje, protože třeba na pervitinu jsou lidé rychlí, výkonní a více vydrží,“ říká vedoucí libereckého K-centra organizace Most k naději Jana A. Koudelková.

Tito lidé mohou dovolit platit nájem v bytě a nemusí přežívat ve squatech nebo na ulici.

„Bydlí ve společných toxibytech, je jich tam třeba pět i deset a točí se v rámci směn,“ dodává Koudelková.

MF DNES se podařilo získat svědectví jednoho bývalého manažera nadnárodní firmy působící v regionu. Jeho jméno redakce zná, ale přál si zůstat v anonymitě.

„Bylo to na každé směně. Poznal jste to na nich – měli zarudlé oči, pořád upíjeli z lahve, koordinace jejich pohybů byla podivně trhavá. Předáci se báli zakročit. Obvinit někoho, že je na drogách, se strachovali, musí se k tomu volat policie a sepisovat různé protokoly. Raději dělali, že o tom nevědí. Když jednomu klukovi přejeli ještěrkou nohu, protože se motal, kde neměl, raději jsem odešel,“ líčí třiatřicetiletý muž.

Počty zaměstnanců, kteří užívali drogy, odhaduje na desetinu. „Navrhoval jsem, aby takoví lidé ani neprošli výběrovým sítem při přijímání. Prostě kdo je podezřele hubený, má vytahané oblečení, tetování, shnilé zuby, tak toho nebrat. Ale doslova mi řekli, že personální situace je taková, že pořád lepší narkoman než nikdo,“ upozorňuje manažer.

Drogy berou hlavně zahraniční dělníci

O drogách na pracovišti hovoří i Milan Šubrt z Asociace samostatných odborů.

„Setkáváme se s tím, že někteří zaměstnanci si chodí zejména během odpoledních a nočních směn do šaten šňupnout drogu. Těchto případů přibývá a problém přináší hlavně zahraniční dělníci. Tím ovšem neříkám, že by se to nestávalo i u tuzemských pracovníků,“ říká Šubrt.

„Měli jsme i případ v Bakově nad Jizerou, kde bylo podezření na přítomnost drogy u některých pracovníků, a tak se zavolala policie. Jejich speciálně vycvičení psi našli drogy ve skříňkách. Tito pracovníci pak dostali okamžitou výpověď,“ přibližuje.

Šubrt dodává, že firmy si kvůli těmto trablům stále častěji pořizují testery na přítomnost drog v těle.

„Zaměstnanci pod vlivem návykových látek mohou být nebezpeční sobě i okolí, mohou někoho zranit, anebo poškodit nějaké díly či zařízení,“ doplňuje odborář.

MF DNES kontaktovala i několik větších firem z kraje s dotazem, zda se s lidmi ovlivněnými drogami na pracovišti setkaly. Odpověděla pouze jediná - že se k dotazu nebude vyjadřovat.

Podle Jany A. Koudelkové klienti v regionu nejčastěji berou pervitin v kombinaci s THC a alkoholem. „Pervitin tady vládne. Užívá ho asi devadesát pět procent našich klientů,“ dodává vedoucí K-centra.