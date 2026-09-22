Padesátinásobek vyvolávací ceny. Liberec vydražil vrak Land Roveru za 153 tisíc

Už to bylo na hranici, řekl novinářům nový majitel vozu. Předchozí rekord překonal dnešní prodej Land Roveru více než dvojnásobně, předloni město prodalo 16 let starý návěs Schmitz Cargobull za 70 tisíc korun. Dražby nepojízdných aut pořádá liberecká radnice každoročně od roku 2022.
To, že o Land Rover bude velký zájem, Pospěch očekával. „Ono to tak bývá, že když je něco zajímavého trošku, tak to chce víc lidí,“ řekl. Auto kupoval pro svoji manželku Lenku, která s ním na dražbu do Liberce přijela.
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„Mně se líbí. Je to asi nejhezčí auto, co tady momentálně je, a snad manžel ví co dělá,“ uvedla Pospěchová. Pospěch odhaduje, že na zprovoznění Land Roveru bude potřeba kolem 50 tisíc korun. Neví ale, zda nemá nějaké skryté závady, i když se snažil prověřit historii auta už před cestou do Liberce.
„Bylo pouze na jednom servisu, jako nové, a od té doby už nikdo nic neví. Je evidentně po havárii, takže snad to auto bude fungovat,“ dodal. Nebylo to pro něj poprvé, kdy auto v dražbě koupil, aniž by věděl, co se uvnitř ukrývá.
Za zajímavými vozy jezdí po celé republice, jednou v něm s manželkou našli i nečekaný dárek. „V jednom autě byla zcela nová celá sada pravého francouzského šampaňského i se skleničkami,“ řekla Pospěchová.
Liberec v úterní dražbě prodal všech 21 nabízených autovraků, jejichž vyvolávací ceny byly od 500 do 3000 korun. Licitovalo se o všechny, druhá nejvyšší cena byla 11 tisíc korun za 14 let starý Ford Transit.
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Celkem dražba vynesla přes 249 tisíc korun, což je pro Liberec druhá nejvyšší částka. Získané peníze město použije na úhradu alespoň části nákladů za odtahy vozidel. „Město na odstraňování autovraků vynakládá přibližně dva miliony korun ročně,“ řekla ČTK mluvčí radnice Jana Kodymová.