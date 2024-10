Terminál v Liberci vyjde na dvě miliardy. Velký význam teprve získá, míní hejtman

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

V nejbližší době společně vypíšou dvoukolovou architektonickou soutěž, která bude řešit vlakové nádraží a jeho okolí včetně budovy Skloexportu, řekl dnes novinářům dosluhující náměstek hejtmana Zbyněk Miklík.

„S naší dlouhodobou snahou zrychlit vlakové spojení mezi Libercem a Prahou jde ruku v ruce i celková modernizace vlakového nádraží a vznik nového libereckého dopravního terminálu. Jeho základem se stane historická výpravní budova libereckého nádraží. Propojením její odjezdové a příjezdové haly a doplněním dalších služeb vznikne velký společný odbavovací prostor odpovídající významu pátého největšího českého města,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.

Podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody začínají být podobné terminály trendem. „Minimálně, aby z jedné strany nádražních objektů navazovala veřejná doprava a z druhé strany železniční, tady by se to mělo zokruhovat,“ řekl již dříve Svoboda.

Přesun autobusů do prostoru vlakového nádraží si ale vyžádá nejen zrušení několika kolejí, nové prostory bude podle Svobody totiž třeba zajistit například i pro drážní hasiče. Správu železnic přijde projekt podle odhadů na více než 1,3 miliardy korun, 615 milionů dá město Liberec a zhruba 250 milionů kraj.

Všechny tři subjekty se teď budou podle Miklíka podílet i na financování architektonické soutěže, která bude stát podle odhadů kolem 15 milionů korun a na bezmála 20 milionů vyjde zpracování projektové dokumentace.

Lhůta pro návrhy v první fázi končí 20. února příštího roku, do druhého kola pro dopracování návrhů se počítá s výběrem čtyř až pěti nejlepších. Ty by měly být zpracované do podoby 3D modelu, který si bude možné projít.

Podle hejtmana Půty by propojení jednotlivých druhů dopravy v jednom uzlu mohlo do veřejné dopravy přivést další cestující. Celý projekt pak podle něj získá na významu až v budoucnu, kdy Liberec spojí s Prahou rychlé železniční spojení, na jehož přípravě se teď pracuje. To by mělo přijít na zhruba 50 miliard korun.