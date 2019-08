Hudebníci libereckého divadla hrozí stávkou, mají nejmíň peněz v Česku

Operu Rusalka hrajeme ze stejných not jako v Brně, Ostravě nebo v Plzni. Tak proč máme nižší platy? Za stejnou práci chceme stejný tarifní plat. Tak by se dal shrnout požadavek členů orchestru Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Ti kvůli nízkým odměnám vstoupí od 1. září do stávkové pohotovosti.