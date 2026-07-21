Podle oznámení ve středu po 13. hodině zazvonil na třídu Soviček neznámý muž. U vstupu se prostřednictvím telefonu představil jako strejda Michal a sdělil, že si jde vyzvednout dítě. Učitelka nahlédla do příslušného zmocnění o předávání dítěte, kde však nikdo takový napsaný nebyl.
Učitelka muži dítě nepředala a přivolala policii, která podezřelého vypátrala krátce po oznámení. Pro vyšetřování byl klíčový psychiatrický posudek. „Případ byl na základě zjištěných skutečností a dle výsledků zadaných znaleckých zkoumání odložen pro nepříčetnost,“ řekla pro CNN Prima NEWS policejní mluvčí Klára Jeníčková.
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Policisté zároveň dodali, že muž není nebezpečný. „Pojem nepříčetnost používají policisté, je to pojem ze zákona. Z pohledu psychiatrie posuzujeme to, zda si ten člověk vůbec uvědomuje, co dělá. A v tomto případě byly jeho rozpoznávací schopnosti téměř nulové, on si neuvědomoval, jak nepatřičně jeho chování působí a že by se mohl dopustit nějakého trestného činu nebo přestupku,“ vysvětlil pro Primu soudní znalec Jaroslav Tržický.
Podle Tržického jde o člověka s velmi nízkým intelektem. Společnost dětí vyhledává, jelikož se sám pohybuje na úrovni devítiletého dítěte. „S dětmi si rozumí víc než s dospělými. Netrpí žádnou duševní poruchou, pro kterou by byl hrozbou pro své okolí. To, že se pokusil vyzvednout tu holčičku, byl jeho momentální nápad a neměl žádný jiný úmysl, než že si s ní chtěl popovídat a doprovodit ji domů.“
Při lednovém incidentu k žádnému kontaktu muže s dětmi ze školky nedošlo. Mateřinka o události informovala rodiče prostřednictvím sdělení na nástěnce, které má redakce iDNES.cz k dispozici.
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„Šla se (učitelka) podívat ven a zjistila, že se jedná o muže, který je v okolí známý tím, že zastavuje děti, dává se s nimi do řeči, mává na ně přes plot. Okamžitě jsme zavolali na policii, která přijela, výpovědi paní učitelky a asistentky zaznamenala a případem se bude zabývat,“ stálo v oznámení společně s apelem na bezpečnost.
Případ tenkrát na dotaz redakce iDNES.cz potvrdila ředitelka školky Iva Andrlová. „Paní učitelky reagovaly správně tak, jak měly. Všechno jsme nahlásili policii, okolním školám i magistrátu.“ Podle ředitelky se v minulosti ve školce nic podobného nestalo.
Nedobrovolně osamělý člověk
Psychiatr Tržický ale nevyloučil, že by se muž mohl snažit podobným způsobem navazovat kontakty s dětmi i v budoucnosti. „Je to pochopitelně nepřípustné chování, dospělý člověk by neměl na cizí dítě mluvit, pokud k tomu není adekvátní důvod, nebo na něj dokonce sahat, snažit se ho někam odvést. Nicméně tomuto konkrétnímu člověku stačí jednoduše říct, podobně jako dítěti, že to dělat nemá, a on odejde,“ popsal s tím, že není třeba se muže bát.
„Rozhodně není třeba ho někam preventivně zavírat, nic neprovedl, nikomu neublížil. Je to pouze nedobrovolně osamělý člověk,“ uzavřel Tržický.