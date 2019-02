Rodiče žalují Dinopark, dcera si zlomila ruku na lanovce bez certifikátu

Jak později zjistila Česká obchodní inspekce, v době úrazu neměla dětská atrakce původem z Číny platná povolení pro území Evropské unie. Proto pak také inspekce plastový hrad na několik týdnů nechala zavřít.

Rodina z Prahy byla v září 2016 na dovolené a otec se s pětiletou dcerou vydal na výlet do libereckého Dinoparku. Jenže dívka si přivodila komplikovanou zlomeninu ruky při hře v dětmi oblíbeném plastovém hradě.

„Ruku měla jako hokejku.“

„Dcera bravurně sjížděla lanovku v pravém zadním rohu atrakce. Ale při té poslední jízdě se na lanovce neudržela až do konce. Nejdřív jí vyklouzla pravá ruka, takže se stočila na bok a spadla. Když jsem přišel blíž, viděl jsem, jak se na zemi svíjí bolestí a pravou ruku má jako hokejku,“ popsal úraz Milan Čaban.

Dovolené byl rázem konec. Dívka skončila v nemocnici, kde jí lékaři při celkové narkóze voperovali do ruky drát. Matka pak musela s dcerou zůstat doma. Po měsíci byla dívka hospitalizována v Praze Na Bulovce, kde se podrobila druhé operaci.

„Manželka byla s dcerou doma ještě další měsíc. Protože učí angličtinu jako živnostnice, přišla tím o dost peněz,“ uvedl Milan Čaban. „Jednatelka společnosti odmítla odpovědnost Dinoparku a vinu za úraz dala naší dceři. Napsala mi, že už se na pojišťovně informovala, a že pojišťovna patrně odmítne vyplatit pojistku odpovědnosti za úraz.“

Dívka se nechovala podle řádu, brání se firma

Rodina proto zažalovala plzeňskou společnost West Media o 60 tisíc korun. V částce je zahrnuto bolestné, náklady na léčení a péči o nemocnou, stejně jako zmařená dovolená.

Společnost nárok rodiny na náhradu škody stále neuznává a u soudu navrhuje zamítnutí žaloby. Odvolává se na to, že dívka se na atrakci držela jednou rukou. „Tudíž se nechovala na hracím prvku bezpečně a podle pravidel provozního řádu,“ reaguje West Media na podanou žalobu.

„Je mi líto, co se stalo, ale nemohu souhlasit se lží. Při jednání s pojišťovnou jsem udělala maximum. Úrazu nejde předejít, pokud děti na atrakci dělají to, co nemají. Pokud se dítě drží jednou rukou namísto dvěma, tak se nejspíš stane, že spadne. Tatínek také své dítě v té době nehlídal a nebyl na místě,“ uvedla jednatelka společnosti Monika Kušková.

Přesto společnost z opatrnosti kontaktovala pojišťovnu pro případ vzniku své škodní odpovědnosti. „Měl jsem pocit, že pojišťovna řeší věc dlouho. Odpověděli mi, že vzhledem k tomu, že je celá věc u plzeňského městského soudu, bude se dalším šetřením události pojišťovna zabývat až rozsudek nabude právní moci,“ zmínil Čaban.

Podle žaloby se zranily i další děti

West Media odmítá, že by atrakce byla mimo provoz kvůli úrazu dívky. Za nepravdivé označuje i tvrzení, že lanovka byla demontována právě po úrazu poškozené dívky.

„Atrakce byla skutečně dočasně nepřístupná, avšak v únoru 2017 a nikoliv z důvodu bezpečnosti či nevhodnosti skluzu, jak nepravdivě uvádí žalobci,“ reaguje West Media na podanou žalobu. V ní se tvrdí, že i další děti na atrakci utrpěly zranění. Také to ale společnost odmítá. „Žádný jiný větší úraz se nám tam nikdy nestal,“ řekla Monika Kušková.

„Patrně tím naráží na to, že když rodič drží v náručí polámané dítě, nemyslí na to, že by měl udělat zápis do knihy úrazů. Tento bod přibyl v novém provozním řádu až po našem úrazu,“ reaguje otec zraněného dítěte.

Česká obchodní inspekce ke kontrole atrakce přistoupila poté, co se na lanovce dívka zranila. Kontrola proběhla 10. listopadu 2016. Provozovatelé tehdy inspektorům nepředložili požadovanou dokumentaci.

„Ze zaslané kopie nabývacího dokladu vyplynulo, že kontrolovaná společnost vystupuje na trhu v pozici dovozce těchto herních prvků z Číny a nedisponuje potřebnými certifikáty platnými na území EU, které by prokazovaly shodu s platnými právními předpisy,“ uvedl v březnu 2017 mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

V novém hradě lanovka není

Plastový hrad byl pak po nějakou dobu mimo provoz. „Vůbec si nemůžeme dovolit dávat do Dinoparku necertifikované prvky. Měli jsme certifikaci na jednotlivé kusy. Nevěděli jsme ale, že když se smontují, konstrukce už certifikaci nemá. Za to jsme zaplatili a je to pro nás velké ponaučení. Rozhodně se to nebude stávat. Hrad ale nebyl nebezpečný,“ reagovala Monika Kušková.

Otec zraněné dívky je ale přesvědčen, že úrazy na lanovce hrozily i jiným dětem. „Pod lanovkou totiž nebyla silná vrstva molitanu. Malé děti byly i po dojezdu až na konec docela vysoko nad zemí a seskakovaly na jakýsi čalouněný schůdek, který sice tlumil kroky, ale při pádu na bok se děti potloukly,“ domnívá se Milan Čaban.

V novém hradě už lanovka není. Dinopark také změnil provozní řád. Případný úraz musí rodiče nahlásit odpovědné osobě Dinoparku a zapsat jej do knihy úrazů.