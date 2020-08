Budova vytunelovaného Skloexportu je k mání, stojí o ni Liberec

Do budovy by se mohla přestěhovat část agendy, kterou si obyvatelé Liberce v současnosti chodí vyřizovat na nový magistrát. Ten už je ale dlouhodobě přetížený.



„Z médií jsem získal zprávu o převodu budovy Skloexportu pod správu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Hned jsem oslovil generální ředitelku úřadu a požádal UZSVM o prověření převodu budovy do majetku města bezúplatně nebo za symbolickou cenu,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník, který o návrhu převzít budovu jednal s vedením úřadu už před rokem.



Podle něj by město rádo přesunulo do budovy především státní agendu, pod kterou patří například vydávání cestovních pasů, občanských průkazů, řešení přestupků, sociální odbor nebo stavební úřad.

Strategická poloha

Znamená to, že by se mohli lidé dočkat většího počtu přepážek a čekací doba by se tak razantně zkrátila. Kromě odbytové haly a kanceláří by zde město chtělo zřídit i dětský koutek pro rodiče vyřizující své úřední záležitosti.

Budova je pro město zajímavá i svým umístěním nedaleko vlakového a autobusového nádraží.

„Spadá pod nás 28 obcí. Občané Hrádku nad Nisou, Hodkovic nad Mohelkou nebo Českého Dubu by tak nemuseli zajíždět do centra města,“ pokračoval primátor. „To je další důvod, proč postavit v blízkosti nádraží parkovací dům.“

Odhad na rekonstrukci objektu je asi 400 milionů korun, které ale město podle primátora zatím nemá.

„Budova není v tak žalostném stavu. Kdybychom ji dostali, začali bychom s jejími opravami postupně. Pomohl by nám pronájem komerčních prostor v přízemí,“ vysvětlil Zámečník, který ale zároveň upozornil, že o tomto využití by museli dále jednat. Podmínkou bezúplatného převodu totiž bývá, že objekt nesmí být využíván komerčně.

Dům nabídne úřad všem

Budovu Skloexportu by zájemci zatím v nabídce UZSVM hledali marně. Jak uvedl mluvčí úřadu Radim Ležatka, momentálně se řeší technické věci s tamní trafostanicí. „Až je vyřešíme, v souladu se zákonem budovu nabídneme všem organizačním složkám státu. V případě jejich nezájmu následně můžeme začít hledat majitele mimo stát,“ poznamenal Ležatka s tím, že obecnou žádost města Liberce obdrželi a nyní ji budou vyhodnocovat.

Přestože město nepatří mezi státní organizace, vykonává podle primátora státní agendu a je zde tak prostor pro vyjednávání. Momentálně odeslalo vedení města na úřad dispoziční studii obsazení budovy. Jak dále uvedl primátor, převedením do vlastnictví města by chtěli zamezit tomu, aby se objekt stal předmětem spekulací a dál chátral desítky let.

Budova ze třicátých let minulého století má šest nadzemních a dvě podzemní podlaží. Firma Skloexport zde sídlila čtyřicet let. Ve druhé polovině 90. let se však dostala do obrovských finančních potíží, které skončily jejím krachem. Podle Jana Vrabce z tiskového oddělení města opustili poslední nájemci budovu v roce 2009, kdy už jej vlastnilo finanční ředitelství. To mělo v plánu budovu zrekonstruovat a přestěhovat do ní zaměstnance Finančního úřadu.

K tomu ale nakonec nedošlo a neuskutečnil se ani poslední záměr z roku 2014, kdy se měli do bývalé budovy Skloexportu nastěhovat zaměstnanci Úřadu práce a České správy sociálního zabezpečení.