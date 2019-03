Liberec změní tvář, v centru i na okraji města vyrostou tisíce bytů

Montážní závody v Liberci naproti krajskému úřadu jsou minulostí. Areál, kde se mimo jiné vyráběly rozvody pro medicinální a technické plyny, totiž půjde k zemi. Místo něj tam má vyrůst několik bytových domů.

„Areál závodu byl v minulosti prodán společnosti Byty Kladenská, která teď dokončuje přípravu developerského projektu. Ten vznikne přesně na místě Montážních závodů. Stavební úřad už povolil demolici, liberecký závod jsme už proto během ledna a února vyklidili. Sídlo společnosti se tak z Liberce přestěhovalo do Rudníku u Vrchlabí,“ sdělil za Montážní závody Tomáš Potoček.

Plocha mezi ulicemi U Nisy, Tatranská, Mrštíkova a Kladenská se tak stane novou zónou v centru Liberce pro bydlení a komerční podnikání.

„Vzniknout by zde mělo přes 260 bytů, 180 kanceláří, sto prodejních míst a další komerční projekty jako třeba restaurace. Bude tam i přes 350 parkovacích míst,“ popsal nedávno Ivo Semerák, který má projekt na starosti.

Celkem osm objektů by mělo mít různou výšku. Největší má být dům o dvanácti podlažích, který bude dominantou ulice U Nisy. Podobu navrhla architektonická kancelář Siadesing, jejímž spolumajitelem je architekt Radim Kousal. Ten kvůli tomu čelil svého času velké kritice, protože projekt prosadil v době, kdy byl členem Rady architektů na liberecké radnici.

Byty Kladenská, jak se podnikatelský záměr nazývá, přitom není jediným projektem, který má proměnit tvář Liberce.

Syner chce stavět u Papírového náměstí

O kus dál, u Papírového náměstí, chce stavět i společnost Syner, která tam vlastní pozemek. Na radnici už představila svůj záměr na 115 bytů.

Část z nich přitom umístila do dvou věžových domů o 16 a 18 patrech. A s tím na městě narazila. Část vedení města totiž věžáky na Papírovém náměstí odmítá.

„Papírové náměstí je citlivý bod. Jde o velmi specifickou lokalitu, kterou by nová zástavba měla respektovat. Proto jsme se dohodli, že pro tuto lokalitu vznikne územní studie s prvky regulace, která řekne, co tam je, nebo není možné,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník.

Urbanistická soutěž se má uskutečnit ještě letos. Studie se přitom nebude týkat jen pozemků Syneru, ale celé lokality Papírového náměstí a jeho těsného okolí, kde jsou různí vlastníci.

Podobnou studii chce město i pro pozemky po bývalé Textilaně. Tam má pro změnu vzniknout dalších tisíc až dvanáct set bytů. A stavět se má také Na Perštýně, kde investor počítá s celkem čtyřmi stovkami bytů.

Když se k tomu připočte i projekt Zelené terasy na Kunratické, měl by se Liberec obohatit o skoro tři tisíce nových bytů.

Zájem o byty v Liberci je

„Myslím, že ty projekty jsou v pořádku, dají se i dobře napojit na MHD. Když tu bude nadbytek bytů, může to mít pozitivní vliv na výši nájemného,“ zmínil zastupitel Jan Korytář.

To potvrzuje i realitní makléř Petr Konvička. „Zájem o byty v Liberci je, často jsou ale nad finanční možnosti klientů. Chybí tu dostupné nájemní bydlení, ceny šly nahoru, navyšují se i požadované kauce a na to už ne všichni mají.“

Víc nových bytů vítá v Liberci i zastupitel Josef Šedlbauer. „Jen je třeba ty akce ohlídat, aby tam byly i další služby, obchody, lékárny, školky a další. Bylo by také dobré, kdyby část těch nových bytů patřila městu. To, co zatím v Liberci poslední dobou vzniklo, jsou spíš luxusní, drahé byty. V cizině je běžné, že města povolí investorovi výstavbu za podmínky, že část bytů bude právě s dostupným, regulovaným nájemným.“