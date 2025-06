„Socha tu stála od dostavby Wolkeráku jako tenkrát běžná součást uměleckého doplnění architektury. Autorem je Oldřich Novotný, který má v Liberci několik realizací, jako jsou například Kamenné ořechy u bytovky v Kmochově ulici nebo Léto v parku na Králově Háji,“ přibližuje příběh sochy předseda spolku Jindřich Gubiš.

Po rekonstrukci terasy, která probíhala kolem roku 2010, ale socha zmizela. „V roce 2017 jsme sochu objevili v depozitu technických služeb města. Odvezli jsme ji a na několik let uložili. Následně jsem se seznámil s Martinem Rozkovcem, který je předsedou společenství vlastníků jednotek (SVJ), a řekli jsme si, že by bylo fajn ji vrátit na původní místo. Pak už věci nabraly rychlý spád,“ pokračuje Gubiš.

Rozkovec dostal za úkol sehnat peníze na návrat sochy. „Částka byla okolo 60 tisíc korun. Naplánovali jsme to jako výdaj do fondu oprav,“ vypráví předseda SVJ.

Panelák z pera autora Ještědu

Podle něj umění k Wolkeráku neodmyslitelně patří. A to i proto, že se na jeho podobě podílel autor vysílače a hotelu na Ještědu Karel Hubáček. „Ten dům je naprostý architektonický unikát. Je to jiné bydlení než v podobných stavbách ze stejné doby. Lidé tu bydlí už proto, že dům stojí na úpatí Jizerek, je to taková malá rozhledna s výhledem na celý Liberec.“

Socha váží zhruba 300 kilogramů a je vyrobená ze směsi betonu a drobného černého kamene. A přesto, že se už hrdě tyčí na terase, není kompletní.

„Zajímavým detailem sochy byly bronzové číslice. Ale už v 80. letech je někdo vzal. Dnes bohužel nevíme, jak vypadaly. Proto bychom se rádi obrátili na pamětníky, zda nemají fotky, jak číslice vypadaly, aby nám je zapůjčili. My bychom pak číslice nechali znovu vyrobit,“ dodává Gubiš.