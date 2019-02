Ve zchátralých domech bují byznys s chudobou, Liberec by je rád vykoupil

„Jde o dva domy ve Vojanově ulici na Františkově a jeden dům ve Vesci, v ulici U Kolory. Ten už je v takovém stavu, že ho na pokyn statika museli obyvatelé opustit. Situace by se dala vyřešit tím, že dojednáme s majitelem výkup a domy se buď strhnou, nebo se je pokusíme opravit. Rozšířili bychom tím svůj bytový fond,“ řekl Langr (SLK).

Někteří zastupitelé ale s podobným krokem nesouhlasí. „Majitel nechal své nemovitosti dojít záměrně do katastrofálního stavu. Těží na obchodu s chudobou a my mu ještě dáme peníze za výkup? Je to jen návod pro další podnikatele podobného typu,“ uvedla Zuzana Kocumová (LOL). Podobně to vidí i Karolína Hrbková ze Změny.

„Postup, kdy někdo nechá vybydlet domy a město mu je pak vykoupí, není šťastný. Je otřesné, v jakých podmínkách tam ti lidé žijí, ale jsou páky, jak to majiteli znemožnit. Je tady hygiena, měl by zakročit stavební úřad i odbor životního prostředí, dávat pokuty, popřípadě nařídit majiteli demolici. Ale to se neděje,“ říká Hrbková.

Majitelem je podnikatel Radim Urban, který podobné domy vlastní i v dalších městech kraje. S radnicí se zatím na ničem nedohodl. Podle zkušeností starosty Chrastavy Michaela Canova, kde Urban vlastní problematický objekt Kovák, je domluva s ním obtížná. S novináři podnikatel nekomunikuje vůbec.

Zastupitelé záměr odsouhlasili

V jednom z jeho domů ve Vojanově ulici v Liberci už nechal magistrát vyhlásit bezdoplatkovou zónu. Nájemníci tam tak nemají nárok na doplatek na bydlení. Právě na těchto dávkách různí podnikatelé svůj byznys s chudobou staví.

Podobné opatření teď chystá město i pro dům U Kolory a další dům ve Vojanově ulici. I tak ale náměstek Langr nepovažuje záměr na výkup těchto objektů za špatný.

„Na stavební úřad nemáme jako město žádné páky. Takže se může stát, že nebude moci prohlásit ty domy za neobyvatelné. Dům pak zůstane prázdný nebo se změní na squatty, jako se to teď děje třeba na rohu Jablonecké a Dvorské ulice. To nám v ničem nepomůže. Chápu, že majitel může spekulovat s cenou, ale musíme se o to alespoň pokusit a snížit tady obchod s chudobou,“ zmínil Langr.

Záměr postupného vykoupení domů nakonec zastupitelé odsouhlasili. Jestli k němu skutečně dojde, ale záleží na dohodě s majitelem nemovitostí.