Skrytých bomb může být v Liberci víc, padaly den po konci války

„Devátého května 1945 letadla útočila na opevnění, zátarasy a těžkou techniku německé armády,“ říká historik Severočeského muzea Ivan Rous. „Bomby letci shazovali z nízké výšky.“

Některé pumy se sice zaryly do země, ale náraz nebyl tak silný, aby explodovaly.

„Nynějšímu nálezu letecké pumy v Doubské ulici předcházelo v roce 2011 objevení nevybuchlé bomby v ulici České mládeže poblíž obchodních center Nisa a Sconto,“ upozorňuje Rous.

„Na druhé straně dálnice Liberec - Praha, než je Doubská ulice, našli nevybuchlou leteckou pumu několik let po válce. Nelze vyloučit, že na bombardovaných zemích se nacházejí pod zemí další nevybuchlé bomby.“

Němci se stahovali po železniční trati

Doubská ulice leží nedaleko železniční trati do Turnova, jež patřila mezi důležité obranné linie ustupující, ale stále ještě silné a k boji odhodlané německé armády.

„Němci se v Liberci připravovali na bitvu se Sovětskou armádou. Ve městě udělali zátarasy a barikády. Dokonce chtěli zbořit mnoho domů a jejich rozvalinami posílit své obranné linie, k čemuž naštěstí nedošlo,“ tvrdí Rous.

Bombardování liberecké železniční trati a jejího okolí Sovětskou armádou mělo svou logiku. Stejně jako nálety na přilehlé koridory, kde se Němci připravovali na ústup do českého vnitrozemí.

„Na Hrádek nad Nisou a na Turnov už nemohli, tak jim zůstávaly jen dvě cesty přes sedla ještědského hřebenu, a to Rašovku a Výpřež,“ prozrazuje Rous.

Sovětské bombardéry zasypávaly 9. května 1945 Liberec padesátikilogramovými a stokilogramovými bombami. Poškodily most přes železniční trať, restauraci Letka a mnoho domů v Londýnské ulici.

Pumy poničily krematorium, dopadly i před kostel ve Vratislavicích. Pod troskami domů zahynulo několik desítek lidí.

Bomby padaly na krematorium i Rochlici

Bombardování Liberce popsal ve svých vzpomínkách Oskar Krause, v roce 1945 malý chlapec. Rous zachytil jeho vyprávění v seriálu Příběhy ulic Liberce. Dokreslují druhou světovou válku v převážně německém městě.

„Ze Špičáku jsme měli krásný přehled, a tak jsme koukali, kam to házejí. Celý den lítali a stříleli... Bomby spadly v ulici České mládeže, za tratí po levé straně. U nás na zahradě v ulici V Cihelně taky spadly dvě bomby,“ popsal historikovi sovětské nálety na Liberec Oskar Krause.

„U krematoria spadly bomby, v Rochlici u nádraží, potom jsme viděli, jak stříleli v aleji na Dlouhý Most. Táta se při náletu schoval v náhradním kanálu Plátenického potoka. Shodili to přímo na něj. Sousedi si mysleli, že je po něm. Naštěstí tátu zachránil velký kámen, který výbuchem úplně praskl. Druhá bomba nevybuchla. Tu vyhrabali později, ale nemohli ji dlouho najít.“

Pokud by stokilogramová letecká puma explodovala i po 74 letech, měla by velkou ničivou sílu. Její štěpiny by dokázaly zranit člověka na vzdálenost jednoho kilometru.