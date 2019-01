Plavčík nemůže za smrt chlapce v bazénu, potvrdil liberecký soud

„Okresní soud zhodnotil všechny důkazy komplexně, objektivně a nestranně. Nemáme nic, co bychom rozsudku vytkli,“ zhodnotil předseda odvolacího senátu František Boštík.

Nyní již bývalý plavčík čelil obžalobě z usmrcení z nevědomé nedbalosti. Obžaloba jej vinila z toho, že se nevěnoval dostatečně dění u vodní atrakce, což bylo v rozporu s jeho pracovní smlouvou. Hrozilo mu až šest let vězení.

Byť mu bylo toho, co se stalo v době jeho služby líto, od počátku tvrdil, že tragédii nemohl zabránit. A konstatoval to i soud. Soudkyně okresního soudu Blanka Škrétová mimo jiné poukázala na to, že plavčík musel sledovat současně pět míst najednou.

„Chlapci se chovali neadekvátně a ojedinělým způsobem. Je zřejmé, že si byli vědomi toho, že dělají něco špatně a své jednání se snažili zakrýt,“ uvedla loni při vynášení nepravomocného rozsudku soudkyně Blanka Škrétová.

Plavčík nemohl chování hochů předpokládat

Potvrdil to i odvolací soud. Konstatoval, že obžalovaný nemohl nestandardní chování hochů předpokládat. „Ano, došlo k tomu v bazénu, kde má plavčík na starost bezpečnost osob. Ale především se jedná o bezpečnost z hlediska, že tam nedochází k ohrožování lidí, kteří se tam pohybují, plavou,“ uvedl předseda odvolacího senátu Boštík.

Tragédie se stala 3. září 2016, když si skupina chlapců hrála ve vodě divoké řeky. Snažili se několik minut násilím odstranit mřížku, která kryla sací potrubí. Nejprve rukama, pak nohama. To se jim také podařilo. Jeden z chlapců pak vplul dovnitř, už se ale nedokázal dostat zpět. Vtáhl jej proud a on se uvnitř udusil. Kamarádi o tom, co se stalo, nikomu neřekli. Pátrači našli tělo hocha až po několika hodinách.

U soudu zaznělo, že hoši se vylamování mřížky snažili zakrýt svými těly. Plavčík kvůli tomu neviděl, co se u sacího otvoru děje.

Monitor byl rozdělen na pět menších obrazovek

U jednoho z předchozích přelíčení vypověděl znalec oboru sportu, sportovních zařízení a bezpečnosti a ochrany zdraví v bazénech a akvaparcích Zbyněk Kovářů, že plavčík tehdy nemohl uhlídat věci, které měl zadané. Situaci ve vodě a na různých atrakcí sledoval na monitoru, který byl rozdělen na pět menších obrazovek.

„Nebylo v jeho silách to všechno uhlídat. Člověk zvládne pohled jedním směrem a pak maximálně periferně jeden monitor, ale ne pět,“ stvrdil znalec.

„Ze znaleckých posudků vyplývá, že sací síla samotného otvoru nebyla tak velká, aby sama o sobě vtáhla člověka, který se pohyboval v blízkosti. Plavci nehrozilo prakticky žádné nebezpečí. To vzniklo až v okamžiku, kdy došlo k ucpání otvoru. Podtlak pak vtáhnul toho nešťastného hocha dovnitř,“ zhodnotil František Boštík.

Plavčík nechal atrakci uzavřít až v momentě, kdy jeden z plavců našel na dně uvolněné kachličky. Přitom ale netušil, co se stalo.

Provozovatele bazénu policie neobvinila. Kvůli podezření z neposkytnutí pomoci prošetřovali policisté i kamarády zemřelého chlapce. Trestní řízení však bylo odloženo, chlapcům nebylo patnáct let a tudíž nebyli trestně odpovědní.