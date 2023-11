Bazén v Liberci se uzavře později, plavat se může do února

Řízení se posouvalo už několikrát. Současný termín, do kdy mohou zájemci nabídky podávat, je 22. prosince. Do konce roku by se tak pravděpodobně nestihl vybrat vítěz.

Původní plán, který zahrnoval právě uzavření bazénu už na konci letošního roku, na sociálních sítích kritizovala opoziční zastupitelka Zuzana Kocumová. „Zbytečnému bourání jsme zabránit nedokázali. Ale že má smysl se ptát, dokazuje, že i když náměstek Židek 26. října na zastupitelstvu na můj dotaz jednoznačně odmítl možný posun uzavření bazénu, necelých 14 dnů na to po mediálním rozvíření téhle otázky se uzavření posune minimálně o dva měsíce,“ uvedla Kocumová.

Prodloužení provozu přitom není předem plánovanou akcí a přináší s sebou řadu komplikací. „V tuto chvíli už delší čas probíhají jak jednání s provozovatelem, tak s dodavatelem tepla a energií. S ohledem na to, že jsme všichni počítali s provozem do konce roku, probíhají jednání o tom, jestli dodavatel energie je schopný nám dodávat ještě v lednu, případně v únoru podle potřeby města tak, abychom neměli zbytečně zavřený bazén a mohli jsme ho využívat nejen pro veřejnost, ale i pro sportovní plavce. Na termín konce roku totiž byly navázané smlouvy dodávek tepla a energií, ale také smlouvy se zaměstnanci,“ okomentoval situaci náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Dodávky energií by se podle něj mělo podařit zajistit. „Dodavatel energií nám v tuto chvíli přislíbil, že to je možné, následně si bude muset udělat smlouvu s provozovatelem. Ten si bude muset zároveň ověřit, zda má personální kapacity pro provoz bazénu, buď v plném, nebo i v omezeném režimu. Ale předpokládám, že ve spolupráci všech zmíněných subjektů budeme schopni dosáhnout toho, že v případě potřeby bude bazén moci fungovat v lednu nebo i v únoru otevřený pro veřejnost,“ dodal Židek.

Vanu vypustí postupně

Před začátkem samotných oprav navíc bude potřeba zajistit takzvané přechodné období, kdy se areál na celou stavbu připraví. Musí se totiž vypustit hlavní bazénová vana, to však bude probíhat postupně, aby se budova staticky nenarušila. Dále je nutné vystěhovat další zařízení, jako je například posilovna. To by mělo trvat zhruba měsíc.

Práce navíc musejí navazovat i na provoz teplárny, která do bazénu dodává teplo a energie. Tam se rovněž plánuje přestavba, a to z teplovodu na horkovod. Určitý čas tak bude odpojena kogenerační jednotka v samotném bazénu, protože energie budou potřebovat další budovy, které jsou na systém navázané, a to supermarket Albert a liberecká galerie.

Liberecký plavecký areál postavený podle návrhu architekta Pavla Švancera je v provozu od roku 1984. Jsou tam tři bazény včetně padesátimetrového, dva tobogány, vířivky, skluzavka, sauny, Kneippův chodník a další atrakce. Rekonstrukce je nezbytná, protože nevyhovující je například i zasklení budovy a vana hlavní „padesátky“ prosakuje.

Celkově špatný stav libereckého bazénu potvrdil i posudek z ČVUT. Na jeho základě se tak opravil vnější plášť střechy, kterou zatékalo, zabezpečila se železobetonová konstrukce, opravila se automatická regulace chlóru a vyměnila se špatná vzduchotechnika.

S ohledem na to, co bazén potřebuje, jde však pouze o dílčí opravy. Téměř kompletní modernizace plaveckého stadionu by měla začít zkraje příštího roku. Práce potrvají dva roky, areál bude po tu dobu zcela uzavřený.

