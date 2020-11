Ulice Liberce vyčistí od vraků nová odtahová služba, auta půjdou do aukce

Jenže zákony dlouho neumožňovaly dlouhodobě odstavená auta odstranit. Ne všechna vozidla, která třeba stála dva roky na sídlišti, aniž by s nimi někdo jezdil, se dala považovat za autovrak. Teď už je situace díky novým zákonům jiná.

Od listopadu začne fungovat ve městě odtahová služba, která bude ulice čistit od autovraků a také od špatně zaparkovaných aut, která brání v provozu.

„Za nezpůsobilé se už teď může považovat auto, kterému na první pohled nic není, ale které nemá zaplacené povinné ručení nebo nemá platnou technickou prohlídku,“ uvedl náměstek primátora Jiří Šolc.

O odtahy vozidel se v Liberci zajímaly tři firmy. Radní nakonec vybrali společnost Odtahová služba Říha, která zakázku získala na pět let. Město jí za tuto službu zaplatí 1,3 milionu korun bez DPH. Původní provozovatel odtahové služby jednostranně ukončil smlouvu z ekonomických důvodů letos v létě.

„Pro udržení pořádku ve městě a pro vynucení dodržování dopravních předpisů potřebujeme čas od času nějaký automobil odtáhnout. Buď proto, že překáží v silničním provozu a rozhodne o tom státní či městská policie, nebo je to autovrak a nemá na komunikaci co pohledávat. O tom zase rozhodne silniční správní úřad,“ upřesnil Šolc.

Vozidla se budou odtahovat ve všední dny od 7 do 19 hodin. V mimořádných případech však odtahová služba přijede i v jiný čas. Týkat se to bude pouze vozidel, která překážejí v provozu. Cena za mimořádný odtah by měla být maximálně o 1,5 násobek vyšší než za běžný odtah.

Odtažené auto bude pak tři měsíce na odstavné ploše nedaleko koupaliště Vápenka v Horním Růžodole, aby měl vlastník možnost se přihlásit a auto si odvézt. Pokud tak neučiní, auto se prodá v dražbě nebo ho město nechá ekologicky zlikvidovat a náklady bude vymáhat po majiteli vozu.