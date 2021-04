Řidič autobusu naboural v Liberci šest zaparkovaných aut, prý se lekl psa

Nehoda se stala v úterý po po půl páté odpoledne v ulici Dobiášova. Autobus jel ve směru od města a před sebou měl poslední zastávku. Z doposud nejasných důvodů řidič strhl řízení a poškodil šest zaparkovaných automobilů.

Na místo přivolaní policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku. „Ta měla negativní výsledek,“ uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Podle něj autobusem jel jediný cestující. Během nehody nikdo neutrpěl zranění. Okolnosti a příčiny stále vyšetřují dopravní policisté.

Nehodou se zabývá i Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce, pro který řidič pracuje. „Jde zřejmě o pochybení našeho zaměstnance, ale nebudeme předjímat. Policie si vyžádala kamerový záznam z autobusu a do té doby, než ho vyhodnotí, není jasná příčina,“ řekla mluvčí dopravního podniku Martina Poršová. Podle ní se řidič údajně něčeho lekl. „Měl pocit, že mu tam běží pes, ale neví to jistě,“ zmínila Poršová.

Podle ní seděl za volantem zkušený šofér. „Je to řidič, který u nás jezdí 24 let a ještě neměl nehodu, kterou by zavinil,“ dodala.