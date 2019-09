Beko i smeče. Liberec se stává městem trampolín

Ukaž mi beko, prosí odhadem sedmiletý kluk dozor ve žlutočerném triku u molitanového „moře“. Profík krátce nato vykrouží ve vzduchu bezchybné salto vzad a při dopadu rozvlní molitanové kostky. Kvůli oblibě parkouru si klučina může mezi dětmi stále častěji skloňovaný termín konečně bezpečně vyzkoušet.

Salta na všechny možné způsoby ale v rozlehlé hale bývalého obchodu Sportisimo v nákupním parku Severka u Globusu s větší či menší jistotou metají všichni. Snad kromě maminky, která se spokojí jen s výskoky.

Skákání na trampolínách je na vzestupu

HOP Arena, jak se nové království trampolín jmenuje, je momentálně největší v severních Čechách. Zabírá plochu 1700 metrů čtverečních. Rozlehlejší je jen její pražská sestra v Čestlicích.

Návštěvníci v liberecké areně mohou skákat na 42 trampolínách. Kromě toho především děti řádí na osmi atrakcích jako je obrovská horolezecká stěna s bezpečným dopadem do měkkého. Zhusta také zavěšují basketbalové míče do košů pomocí výskoků hráčů NBA. Nebo se lopotí na obratnostní cestě ninja bojovníků.

„Skákání na trampolínách je na vzestupu, je to trend několika posledních let. Souvisí to i se znovuoživením parkouru a freerunningu obecně. Návštěvnost se nám neustále zvyšuje i přesto, že jsme zatím nedělali téměř reklamu,“ zmínil Jakub Steklý, manažer HOP Areny.

Kromě několika trampolín s profesionálními parametry je v centru i řada hobby trampolín. Děti mohu třeba skákat jako blechy z jedné strany haly na druhou. Z dětí řine pot. Všechny mají na nohou speciální protiskluzové ponožky, které jim rodiče za 50 korun zakoupili u pokladny. Při dalších návštěvách je stačí jen nezapomenout doma.

Podle Jakuba Steklého jsou nejčastějšími návštěvníky děti a mladí lidé mezi 10 a 15 lety. Často ale skáčou i jejich rodiče. V aréně se konají narozeninové party, měli tu už i rozlučku se svobodou. Běží tu také lekce módního parkourového skákání. Do arény však chodí trénovat koordinaci i profesionální atleti nebo gymnasté. „Sportovci u nás trénují složitější prvky, než je zkoušejí na tvrdém povrchu,“ zmínil Jakub Steklý.

Sám prý často neodolá a jde skákat. „Na trampolínách se zapojují vnitřní svalové struktury. Když si hodinu zaskáčete, zítra poznáte svaly, o kterých ani nevíte, že je máte. Přitom je u tohoto sportu mnohem menší zátěž na klouby a na úpony, než při běhání na tvrdém povrchu,“ přiblížil Jakub Steklý.

„Jednou jsme to zkusili a syn teď chce chodit pořád, což ale nejde, protože to dost leze do peněz. V zimě tu budeme asi častěji,“ svěřila se matka malého skokana. Jedna hodina stojí 280 korun. Při pořízení permanentky ale vyjde na 190 korun.

Z bývalého hotelu je ráj skokanů

Od konce loňského roku funguje v bývalém libereckém hotelu Česká beseda Urban JUMP arena. Ta prázdné budově vdechla nový život. Také tam najdou skokani nejrůznějšího věku a dovedností volnou a zábavnou zónu se spoustou propojených trampolín po podlaze a bocích. Volně si mohou zkoušet nejrůznější parkourové triky.

V areně jsou i dvě trampolíny olympijských parametrů. Obtížné akrobatické prvky mohou skokani trénovat nad obřím airbagem. „Myslím si, že o trampolínové skákání je a bude zájem. Jedná se o moderní sportovní aktivitu, která je sice náročná, ale velice zábavná,“ vysvětluje současný zájem o trampolínové skákání Markéta Brahová, manažerka Urban JUMP areny.

I v ní najdou návštěvníci horolezeckou stěnu, ze které mohu padat do molitanové jámy. Děti mohou trénovat sílu na dlouhé překážkové dráze nebo smečovat do basketbalových košů. Také v tomto trampolínovém centru tvoří hlavní klientelu děti a teenageři.

„Snažíme se pomocí kroužků, táborů a dalších aktivit přispět k většímu zájmu dětí o sport. Chceme zvednout děti od počítačů a telefonů. To je podle mého názoru v dnešní době důležité,“ zmínila Markéta Brahová.

Novou arénu u Globusu jako konkurenci nevnímá. S návštěvností jsou v Urban JUMP areně spokojeni. „Nabízíme i jiné služby, jako je třeba kavárna. Děti si u nás mohou zasportovat a jejich rodiče si mohou odpočinout u nás v kavárně. Návštěvníci se k nám stále vrací,“ dodala Brahová.

Základní vstupné je v Urban JUMP areně 239 korun za hodinu. Děti od 3 do 7 let platí 139 korun, nutný je ale aktivní skákající doprovod. Od pondělí do pátku zaplatí skokan starší osmi let mezi 10. a 14. hodinou 199 korun. Přenosná permanentka s deseti vstupy stojí 1390 korun.