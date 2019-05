Archa slaví 20 let, už zachránila koloucha i hroznýše ukrytého v motoru

„Každým rokem přijme Archa téměř pětistovku zatoulaných, nechtěných či týraných psů, na tři stovky koček a další desítky domácích mazlíčků, pro které hledáme majitele a nové domovy,“ uvedla Barbara Tesařová, mluvčí liberecké zoologické zahrady, pod níž Archa spadá.

Zhruba tisícovka zvířat pak najde dočasný azyl v záchranné stanici. „Většinou máme přes čtyři sta výjezdů ročně, k tomu ještě musíme přičíst zvířata, která nám sem lidé sami donesou. Nejčastěji to jsou zranění ptáci, netopýři, veverky, ježci, zajíci či srnky. Dá se říci, že tak pětadvacet procent uhyne, buď jsou jejich zranění závažná, anebo zemřou vyčerpáním či stresem. Obzvláště citlivé jsou srnky, na ně se člověk špatně podívá a je konec,“ přiblížila ošetřovatelka Ivana Hancvenclová.

Ona sama kdysi stála při zakládání útulku, kdy pracovala na odboru životního prostředí a snažila se sehnat na stavbu peníze. V Arše pracuje už téměř patnáct let.

„Za tu dobu jsme měli spoustu zásahů, i kuriózních. Vzpomínám na případ, kdy nám volali lidé ze sídliště Rochlice, že se tam plazí obrovský had. Byl to hroznýš, který se mezitím namotal na kolo jednoho auta a pak zalezl do motoru. Vytahovali jsme ho z něj společně se dvěma strážníky. Nakonec se nám podařilo najít i majitele. Ten choval hada volně v bytě a on vylezl ventilačkou ven,“ popsala ošetřovatelka.

Nejvzácnějším pacientem v historii útulku byl ohrožený brodivý pták bukač velký, největším pak kolouch. Ten spadl do jeskyně Valhala v Jizerských horách, kde ho našli speleologové. Ven ho vytáhli myslivci.

„Ošetřili jsme ho, ale zpět do přírody už se nevrátil. Dodnes dělá radost návštěvníkům v pražském zoo koutku v Chuchli. Jmenuje se Rudolf,“ prozradila Hancvenclová.

Momentálně je v péči ošetřovatelů třeba ježek, kterého srazil cyklista, nebo mládě veverky, které našla paní v Jablonci pod vysokým stromem.

„Veveřička spadla na hlavu, měla opravdu těžké neurologické příznaky, třepe se, ještě se moc dobře nepohybuje. Dostává léky a uvidíme, zda ji budeme moci vypustit zpět do přírody. Někdy to nejde, pak zůstávají zvířata u nás, nebo putují do jiných záchranných stanic. Ta exotičtější si vezme třeba zoo.“

Nastálo tak v Arše zůstává třeba orel s jedním křídlem, o to druhé přišel po zásahu elektrickým proudem. Návrat do volné přírody by nezvládla ani kuna, která se do centra dostala jako mládě. „Měla tu smůlu, že byla sama, aby kuna zdivočela, k tomu potřebuje žít ve skupině,“ vysvětlila ošetřovatelka.

Zatím nejistý zůstává i osud dvou malých srnek. Ty už jsou v Arše od loňského roku. Jedna měla zlomenou čelist, tu druhou ošetřovatelé chytali na louce poté, co její matku přejelo auto. „Uvidíme, zda bude možné vypustit je do přírody.“