Příběhy popálených dětí varují před ohněm, pomohl Kabát i Dymytry

Pomoci k tomu má kalendář, který nafotil liberecký fotograf Radek Drbohlav. Děti si v něm zahrály na členy předních českých rockových kapel.

„Od začátku jsem chtěl, aby to nebylo srdceryvné, aby se nehrálo na city. Moje představa byla, aby dítě působilo jako součást kapely. Jako největší hvězda,“ popisuje snímky Drbohlav a vzpomíná na první kontakt s popálenými dětmi. „Nevěděl jsem, jestli jim třeba můžu podat ruku, když ji mají popálenou. Opravdu se mi chtělo brečet, a to mi táhne na padesát.“

Během zhruba třech měsíců, kdy kalendář s všeříkajícím názvem Pálí! vznikal, stihl Drbohlav poznat děti blíž. „Neviděl jsem u nich žádnou slabou chvilku, že by ze sebe dělaly chudáky. Už jsou s tím tak sžité, že mají natrénováno, jak reagovat, když se jim třeba někdo posmívá,“ přibližuje liberecký fotograf. Toho nejvíce zaujal příběh chlapce z Tibetu.

„Bydlel vysoko v Himálaji a ošklivě se popálil. Jeho táta ho několik dní vezl do nejbližší nemocnice. Měl to až tak vážné, že měl ruku přiškvařenou k tělu. V nemocnici mu však z nějakého důvodu nemohli pomoci. Naštěstí tam byli nějací čeští turisté, kteří ho přivezli do Česka, a tady ho dali dohromady.“

Většině popálení jde předejít

Za myšlenkou nafotit kalendář s předními rockovými kapelami stojí zakladatelka spolku Avalone Ivana Nikitinská. „Před šesti lety utrpěl těžký úraz popálením můj tehdy pětiletý syn Filípek. Při léčení jsme poznali další popálené děti a jejich rodiny. Poznali jsme, jak jsou tyto úrazy tragické, devastujucí, bolestvé, že zanechávají jizvy na těle i na duši,“ vzpomíná Nikitinská.

Podle ní lze 95 procentům popálení předejít. Rozjela proto program Pálí!, který je zaměřený na předcházení popáleninovým úrazům, ale i na pomoc popáleným dětem a rodinám v návratu do života. Součástí prevence má být i kalendář s kapelami, jehož výtěžek půjde na preventivní program Pálí! do škol, na přímou pomoc dětem po úrazu popálením a na ozdravný pobyt pro děti z kalendáře.

„Když dítě slyší poučky o tom, co nemá dělat, vpustí je jedním uchem tam, druhým ven. V mnoha případech je jde ven vyzkoušet. Když však vidí následky na vlastní oči, v ten moment získává prevence účinnost,“ míní Nikitinská.

Kapely už měla z části vybrané, ale velkou zásluhu na finální sestavě měl Drbohlav. Na dvanácti listech se tak vedle příběhů dětí objeví hlavní aktéři s kapelami jako Kabát, Tři sestry, Krucipüsk, ale i Visací zámek, Pipes and Pints nebo liberečtí Scoffers. Právě na jejich koncertě tento pátek v klubu Bunkr proběhne dražba jednoho z kalendářů.

„Už několikrát jsme se spolu bavili o tom, jak důležité je pomáhat a když můžeš, tak je to doslova tvoje povinnost. A teď se konečně povedlo najít projekt, který má opravdu smysl,“ soudí frontman skupiny Tomáš Pospíšil.