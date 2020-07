Dětské tábory zatím přísná pravidla zvládají, pokuty jsou nízké

„Nešlo o nic příliš závadného, spíš drobné prohřešky v oblasti stravovacího provozu nebo nedostatky ve zdravotní dokumentaci,“ uvedla Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže. Od začátku letních prázdnin provedli hygienici v kraji 42 kontrol táborů, hlavně těch, kde spí děti ve stanu či v karavanech.

„Polní tábory mají jiné podmínky oproti ubytování v hotelech. Je tam složitější skladování potravin, zásobování vodou, provoz kuchyně, marodky, udržování hygieny. Je ale zajímavé, že i přes zpřísněné podmínky dané výskytem koronaviru jsme nezaznamenali, že by táborů v Libereckém kraji ubylo oproti jiným rokům,“ zmínila Hochmalová.

Příměstské tábory hygienici neevidují

Během července a srpna tak mají hygienici nahlášeno v Libereckém kraji 195 táborů a 41 jiných podobných akcí, u kterých v předchozích letech nebyla oznamovací povinnost. Jde programy pro děti, kde je počet do 29 účastníků a délka trvání do pěti dnů. Teď ale kvůli koronaviru ministerstvo zdravotnictví vyžaduje, aby byl přehled i o nich. Pokud jde o příměstské tábory, ty hygienici neevidují, protože tam děti nejsou 24 hodin denně.

Kvůli covidu-19 musí mít letos tábory vyčleněné toalety pro personál, který připravuje jídlo, stejně jako sprchy a kohoutek na mytí rukou. Děti musí mít možnost mýt si ruce v tekoucí vodě, jejíž kvalitu hygienici sledují. V umývárnách také nesmí chybět dezinfekce a pokud možno tekuté mýdlo.

„Běžné, pevné mýdlo teď spíš nedoporučujeme, protože přes něj se může něco přenášet, když ho používá víc lidí. Takže všude by spíš měly být dávkovače na tekuté mýdlo. Co jsme zatím měli možnost vidět, tak víceméně to všude dodržují, nejsou s tím problémy,“ řekla Hochmalová.

Děti nesmí škrábat brambory

Děti také nesmí kvůli epidemiologické situace pomáhat s přípravou jídla či úklidem tábora vyjma stanů, kde bydlí a omezeny jsou i společné akce pro celý tábor. Doporučení, která musí provozovatelé dětských táborů splnit, vydají na sedm stránek. Podle některých z nich je tak skoro zázrak, že letos vůbec tábory mohly proběhnout.

„Dlouho se nevědělo, co vlastně bude. Jestli ministerstvo vůbec tábory kvůli koronaviru povolí. Pak nebylo dlouho jasné, za jakých podmínek se budou moci provozovat. To samozřejmě vedlo některé rodiče k tomu, že dítě na tábor nepřihlásili. A tak nastala další fáze zvažování, zda tábor vůbec dělat, protože do určitého počtu dětí se vám to nevyplatí. Udělat tábor, na kterém proděláte, nemá smysl,“ sdělil jeden z provozovatelů Petr Škarda.

Jedním z rodičů, kteří se nakonec nerozhodli poslat dítě na tábor, je například Lenka Konvalinková z Liberce. „Tábor jsem zrušila z preventivních důvodů. Nikdo neví, jak se situace vyvine a nechtěla jsem, aby třeba pak děti musely z tábora domů, kdyby bylo víc případů nebo tam musely být v roušce. Možná to zbytečně přeháním, ale takhle budu víc v klidu.“ Podle hygieniků se ale dosud žádný případ koronaviru na dětských táborech nevyskytl. Důvody k obavám jsou podle nich zbytečné.