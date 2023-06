Letní tábory jsou výrazně dražší, zájem je hlavně o týdenní příměstské

„Zájem je mírně stoupající, protože jsou ve školách nyní silné ročníky. Tábory jsou v poměru ceny a výkonu velmi příznivé, stačí si srovnat náklady, které máte s dítětem doma versus ceny táborů. Rodiče na pobytech nešetří a ani by to nedávalo smysl,“ vysvětluje předseda Asociace dětské rekreace Miroslav Topinka.

Zdražení je citelné především u pobytových táborů a odvíjí se od stravování, hygienických nákladů a aktivit, kterým se děti budou věnovat.

„Naše třináctiletá dcera jezdí každé léto na jeden příměstský a dva pobytové tábory. Letos zdražily všechny tři a nejlevněji vychází samozřejmě ten pětidenní příměstský tábor, kde platím něco přes dva tisíce. Potom jezdí na klasický dvoutýdenní do Českého ráje, kde se bydlí ve stanech a cena je okolo pěti tisíc. Nejdražší je pokaždé týdenní koňský tábor na ranči v Hejnicích, který letos vychází přibližně na nějakých osm tisíc i s přikoupenými jízdami. Vzhledem k aktivitám a počtu jízd na koni je to ale podle mě asi adekvátní,“ zamýšlí se matka tří dětí, z nichž dvě jsou již dospělé.

„S jedním dítětem jsou ty částky za tábory v pohodě, ale kdybychom je měli všechny tři v podobném věku, už by to byly najednou hodně velké výdaje a museli bychom na to asi šetřit. Aktuální zdražení ale chápu,“ dodává.

Zdražily obědy, vstupy i nájmy

Liberecký Dům dětí a mládeže Větrník (DDM Větrník) registruje tradičně největší zájem o příměstské tábory, u nichž bylo ihned po spuštění přihlašování obsazeno 75 procent celkové kapacity. Většině rodičů týdenní příměstské tábory vyhovují především z důvodu režimu, který mají děti shodný s jejich pracovní dobou.

„Ceny jsme navyšovali, a to kvůli dražším obědům, vstupům, nájmům, ubytování – v průměru o cca dvě stě korun. Zájem je ale i tak každoročně vysoký, pár míst je ještě volných, zejména z důvodu určité míry fluktuace, když rodiče přeorganizují léto,“ říká Marta Kultová, ředitelka DDM Větrník.

Zájem je zde letos stejný o různě zaměřené turnusy, volná místa jsou ještě například na pětidenní příměstský taneční, florbalový nebo keramický tábor. Jejich cena se pohybuje v rozmezí od 1 500 do 2 500 korun.

Pobytové tábory bývají zpravidla delší, děti se podívají například až do Nízkých Tater, a jejich částka se vyšplhá přibližně na trojnásobek té za příměstský tábor. Asociace dětské rekreace by se do budoucna ráda zaměřila na podporu dětí ze sociálně slabších rodin, které mají nárok na dětské přídavky.

„Minulá vláda nám to ústy bývalého premiéra slíbila, bohužel tento příslib nebyl realizován a nynější vláda se o tom s námi nebaví,“ popisuje nepříznivou situaci Miroslav Topinka. Dle jeho slov jsme jedinou zemí ve střední Evropě, kde tato problematika není nijak řešena.

Na letní dětské tábory nebo sportovní či pohybové aktivity přispívá částkou v rozmezí od 500 do 1 500 korun všech sedm pojišťoven působících v České republice. Podmínky pro čerpání jejich příspěvků se různí.